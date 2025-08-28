سرپرست معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری قزوین از نیم بها شده معاینه فنی به مناسبت آغاز امامت امام زمان و همچنین هفته فرهنگی قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مجتبی جانی با اعلام این خبر گفت:با توجه به فرارسیدن هفته فرهنگی قزوین و تقارن آن با آغاز ولایت و امامت امام زمان (عج) و لزوم ایجاد بستر‌های مناسب در خصوص کاهش آلاینده ها، ایجاد هوای پاک به عنوان حقوق عامه، حفظ و پایداری محیط زیست، خدمات رسانی مرکز معاینه فنی خودرو شهید رجایی در تاریخ سه شنبه ۱۱ شهریور ماه سال جاری به صورت نیم بها می‌باشد.

وی افزود:که نوبت دهی مرکز فوق به دو صورت حضوری و اینترنتی بوده و مراجعین می‌توانند جهت دریافت نوبت اینترنتی و کاهش صف انتظار به سایت https://rajaeionlineres.qazvin.ir/ مراجعه نمایند.