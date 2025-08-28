پخش زنده
۵ طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۴۶ میلیارد تومان در شهرستان سردشت به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار سردشت دراین مراسم گفت: آسفالت معابر روستاهای باوه، کنهمشکه و بیوران علیا به متراژ بیش از ۲۲ هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان اجرا شده است.
ریباز میرزایی افزود:همچنین کلنگ احداث خانه بهداشت روستای دولهگرم با زیربنای ۸۰ متر مربع و اعتبار۴ میلیارد تومان به زمین زده شد.
در ادامه، گازرسانی به سه روستای گولان علیا، گولان سفلی و گردهمریشک با ۴ کیلومتر شبکهگذاری و اعتباری معادل ۲۲ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید و ۷۵ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.
فرماندارسردشت افزود: ۲۰ واحد مسکونی نوساز و مقاومسازی شده نیز توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعتبار ۷ میلیارد تومان افتتاح شد.