تفاهمنامه همکاری رادیو گفتوگو و روزنامه جامجم با هدف همافزایی رسانهای امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو گفتوگو و روزنامه جامجم در راستای گسترش تعاملات رسانهای و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک، تفاهمنامه امضا کردند. این تفاهمنامه بستری برای همافزایی در تولید محتوا، پوشش رویدادهای فرهنگی و اجتماعی و تقویت ارتباط دو سویه با مخاطبان فراهم میکند.
بر اساس این تفاهمنامه، دو رسانه با اشتراکگذاری تجربهها، ظرفیتها و منابع خود، به تولید مشترک محتوا، طراحی برنامههای رسانهای و توسعه محصولات چندرسانهای خواهند پرداخت. پوشش تحلیلی و کاربردی اخبار و رویدادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی و آموزشی از جمله مهمترین اهداف این همکاری خواهد بود.
مهدی شهابتالی، مدیر رادیو گفتوگو، در مراسم امضای این تفاهمنامه با اشاره به اهمیت تعامل میان رسانهها گفت: «امروزه رسانهها نقشی محوری در اطلاعرسانی و شکلدهی به افکار عمومی دارند. همکاریهای اینچنینی میتواند به تولید محتوای غنیتر و افزایش اثرگذاری رسانهها منجر شود.»
در ادامه، مراد عنادی، مدیرعامل مؤسسه جامجم، نیز با تأکید بر ضرورت بهرهبرداری از ظرفیتهای مشترک رسانهای افزود: «تعامل مستمر با رادیو گفتوگو فرصتی برای ارائه خدمات رسانهای متنوعتر است و میتواند حضور مؤثر دو رسانه را در عرصه اطلاعرسانی و فرهنگسازی تقویت کند.»
به گفته مسئولان دو رسانه، همکاری جدید شامل برنامههای خبری مشترک، گزارشهای تحلیلی و تولید محتوای چندرسانهای خواهد بود. انتظار میرود این تعامل نزدیک ضمن ارتقای کیفیت اطلاعرسانی، دسترسی مخاطبان به اخبار و تحلیلهای دقیق و متنوع را تسهیل کند.
همچنین در این نشست، مراد عنادی، مدیرعامل موسسه جامجم بر اهمیت توسعه نیروی انسانی رسانهای تأکید کرد و از برگزاری دورهها و کارگاههای تخصصی برای تربیت کارشناسان، تحلیلگران و مجریان خبر داد.
در ادامه مهدی شهابتالی مدیر رادیو گفتوگو هم به طراحی بخشی ثابت در برنامههای رادیو گفتوگو اشاره کرد که در آن سردبیران روزنامه جامجم به تحلیل موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و اقتصادی بپردازند.
امضای این تفاهمنامه، آغازی برای همکاریهای گستردهتر میان رادیو گفتوگو و روزنامه جامجم به شمار میرود و پیشبینی میشود که نتایج آن در آینده نزدیک در قالب محتوایی با کیفیت و اثرگذار برای مخاطبان نمایان شود.