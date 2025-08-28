

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با اشاره به وجود بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک برق زیر پوشش شرکت گفت: این مهم برای گذر از پیک و مدیریت بار و مصرف انرژی از طریق نصب لوازم اندازه‌گیری برای مشترکان انجام گرفته است.

علیرضا خدابنده افزود: همزمان با هفته دولت از هشت طرح بزرگ برق رسانی شهری و روستایی در مجموعه منطقه زیرپوشش شرکت توزیع برق خراسان رضوی با اعتبار ۱۷ هزار میلیارد ریال بهره برداری شد که هوشمندسازی و کنترل پذیری مشترکین یکی از این طرح‌ها بود.

وی با اشاره به بیش از ۱۴۶ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب شده در استان ادامه داد: این طرح‌ها شامل افزایش سطح مقطع شبکه‌های فشار ضعیف هوایی و تبدیل آنها به کابل خودنگهدار در شهرستان‌های استان و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر بوده است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: بازسازی ۳۵۷ شبکه برق روستایی، نصب و راه‌اندازی ۶۰۰ دستگاه سیستم کنترل‌پذیری مشترکین، توسعه و احداث خطوط جدید روستایی و شهری جهت تامین برق پایدار و نیز برق‌رسانی به ۱۵ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های مختلف استان انجام شده است.