پخش زنده
امروز: -
معاون راهداری سازمان راهداری و حملونقل جادهای از کارنامه درخشان این سازمان در یک سال اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اروجعلی علیزاده گفت: در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم، ۷۱۴ نقطه پرحادثه در سطح جادههای کشور با هدف کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی مسیرها، اصلاح شده است. این اقدامات گسترده، نشان از عزم جدی برای افزایش ایمنی تردد هموطنان در محورهای مواصلاتی کشور دارد.
علیزاده در تشریح جزئیات این دستاوردها اظهار داشت: علاوه بر اصلاح نقاط پرحادثه، عملیات خطکشی قریب به ۱۶۴ هزار کیلومتر از شبکه راههای کشور نیز در همین بازه زمانی اجرایی شده است که نقش مهمی در راهنمایی رانندگان و کاهش سوانح جادهای دارد.
وی همچنین با اشاره به تأمین ۱۶۳ کیلومتر از روشنایی گردنههای مهگیر و کمربندیها، افزود: این اقدام با هدف افزایش ایمنی تردد کاربران جادهای در شبهنگام صورت گرفته است. معاون راهداری ادامه داد: در راستای توسعه و ارتقاء ایمنی راهها، در بازه زمانی یکساله فعالیت دولت چهاردهم، ۸۸۱ کیلومتر حفاظ و گاردریل و بیش از ۲۹۱ هزار و ۵۰۰ عدد علائم اخطاری و انتظامی نیز در سطح محورهای مواصلاتی کشور نصب شده است تا سطح حفاظت و اطلاعرسانی به رانندگان به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
علیزاده در بخش دیگری از سخنان خود، از احداث، بازسازی و تعمیر ۲۲۹۲ ابنیه فنی خبر داد و گفت: از سویی دیگر، بهسازی، لکهگیری، درزگیری و روکش آسفالت قریب به ۱۶ هزار و ۸۰۰ کیلومتر از محورهای شریانی و اصلی کشور، سهم بسزایی در کاهش سوانح جادهای و افزایش ایمنی ترددهای جادهای هموطنان ایفا میکند. این اقدامات جامع و همهجانبه، گامی محکم در راستای رسیدن به جادههایی امنتر برای همگان است.