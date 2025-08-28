برنامه مسابقات هفتههای اول و دوم لیگ دسته یک فوتبال ساحلی
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، برنامه مسابقات هفته اول و دوم رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال ساحلی ایران که با حضور ۱۲ تیم برگزار میشود به قرار زیر است:
هفته اول:
دوشنبه ۱۷ شهریور
شهرداری چلیچه - مسینا مشهد در ورزشگاه شهدا چلیچه
حیات داوود گناوه - شهدا عنبرآباد در ورزشگاه خلیج فارس بندر گناوه
منطقه آزاد چابهار- دشتی پارسیان در ورزشگاه پیوسته چابهار
سه شنبه ۱۸ شهریور
شیبا البرز- پیشتازان بندرترکمن (نام ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود)
دهیاری ملاباشی - دکتر تامین اصفهان در ورزشگاه اتحاد ملاباشی یزد
پدیده گلشن انزلی - شاهین خشکبیجار در ورزشگاه قایقران-منطقه آزاد انزلی
هفته دوم:
یکشنبه ۲۳ شهریور
شاهین خشکبیجار- مسینا مشهد در ورزشگاه قایقران-منطقه آزاد انزلی
شیبا البرز - شهرداری چلیچه (نام ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود)
دهیاری ملاباشی - حیات داوود گناوه در ورزشگاه اتحاد ملاباشی یزد
پیشتازان بندرترکمن - پدیده گلشن انزلی (نام ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود)
دشتی پارسیان - شهدا عنبرآباد در ورزشگاه شهرداری پارسیان
دکتر تامین اصفهان - منطقه ازاد چابهار (نام ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود)