همزمان با هفته دولت، ۱۰ طرح عمرانی و خدماتی در شاهین شهر با ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه در شهرستان شاهین شهر و میمه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی استاندار در سفر به شاهین شهر و میمه گفت: این طرح‌ها شامل رونمایی از طرح ساماندهی گلزار شهدا و ایستگاه آتش نشانی گرگاب، پارک پردیس و زمین چمن مصنوعی شاهین شهر، زیر گذر پادگان شهید خرازی، خانه بهداشت روستای سه و دو طرح گردشگری و بوم‌گردی پدر مورچه خورت طرح‌هایی است که در شاهین شهر به بهره برداری رسید.

ایوب درویشی در جمع نخبگان شاهین شهری و همچنین در نشست شورای اداری شاهین شهر و میمه هم از اولویت‌های توسعه استان گفت و افزود: انرژی خورشید، خوش مصنوعی و گردشگری اولویت توسعه استان است.

وی گفت: تا پایان امسال ۹۰۰ میلیارد تومان طرح دیگر در این شهرستان به بهره برداری می‌رسد.

دیدار با خانواده معظم شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و دفاع مقدس هشت ساله به مناسبت هفته دولت از دیگر برنامه‌های ایوب درویشی بود.