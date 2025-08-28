پخش زنده
سی امین جشنواره بین المللی فیلم پورتوبلوی لندن میزبان فیلم کوتاه «کودکان کاغذی» به کارگردانی مصطفی کشاورز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل ازمشاور رسانه ای پروژه، فیلم کوتاه «کودکان کاغذی» به نویسندگی علی سلطانی و مصطفی کشاورز، کارگردانی مصطفی کشاورز و تهیهکنندگی مهدی کشاورز و انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر لاهیجان در ادامه حضور جهانی خود به سیامین دوره جشنواره پورتوبلو در کشور انگلستان راه پیدا کرد.
جشنواره بینالمللی فیلم پورتوبلو portobello در سال ۱۹۹۶ تأسیس شد. این رویداد با عناوینی مانند «بزرگترین جشن فیلم مستقل در اروپا»، «بزرگترین جشنواره سینمایی لندن» و «این جشنواره فیلم پیشگام» شناخته میشود و بهترین فیلمهای مستقل، کم بودجه و با ایدههایی تازه را به نمایش میگذارد. این جشنواره، در گذشته شاهد نمایش آثار چهرههای شاخصی چون گای ریچی و شین مدوز بوده است.
این جشنواره از ۲۸ اوت تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ تا ۳۰ شهریور) در شهر لندن برگزار میشود.
«کودکان کاغذی»، پیشازاین در بخش مسابقه فیلم کوتاه پنجمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم ساوتپورت در کشور انگلستان، سی و ششمین دوره جشنواره بینالمللی کودکان و نوجوانان اصفهان، پنجاه و چهارمین دوره جشنواره رشد و هفتادمین دوره جشنواره منطقهای سینمای جوان قزوین نیز حضور داشته است.
در خلاصه داستان «کودکان کاغذی» آمده است: «نصرت، نگهبان شهربازی است. او در یک شب، دختربچهای را پیدا میکند و در یک غفلت، پسر خود و دختربچه را گم میکند».
ابوذر مزاری جلالی، نیلوفر پورمهدی، پریا شفیعی، اهورا بهادری، مجید کاظمی، صادق دهدست، بازیگران این فیلم کوتاه هستند و پخش بینالملل اثر بر عهده کمپانی سینهراما به مدیریت نشاط باقری است.
عوامل «کودکان کاغذی» عبارتند از: کارگردان: مصطفی کشاورز، تهیهکننده: مهدی کشاورز، انجمن سینمای جوانان ایران دفتر لاهیجان، نویسندگان فیلمنامه: علی سلطانی و مصطفی کشاورز، دستیار کارگردان و برنامهریز: پوریا کریمی، مدیر فیلمبرداری: نوید زارع، تدوین: نواب محمودی، صدابرداران: علیرضا دریادل و سعید عزیزی، صداگذار: سامان شهامت، رنگپرداز: فاضل مسعودی، موسیقی: سهند نیکنژاد، طراح صحنه و لباس: یاسر میرحمیدی، منشیصحنه: صاحبه خدمتگذار، گریم: حامد فیاضبخش، مدیر تولید: محمدرضا جعفریلفوت، تدارکات: حسین عسگری، عکاس: مسعود میرحیدری، دستیاران تصویر: سیروان خضری، آرمان صیدی، رامیار محمدی و مهرشاد بختیاری، دستیاران صدا: روزبه موحدی و کیا قوامی، دستیار تدارکات: یاسین مهدی، دستیاران صحنه: مهدی فرید و آروین نوروزپرست، مترجم: علی قیاثوند، زیرنویس: رضا تاریوردی، طراح پوستر: متین خیبلی، تیزر: امید میرزایی، مشاور رسانهای: علی کشاورز.