بهره برداری از طرح ایمن سازی و بهسازی محور لار-شاه بهرام باشت
محور لار شاه بهرام باشت با اعتبار سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد تومان با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد.
حمیدرضا پیمانجو با اشاره به نقش بیبدیل طرح های عمرانی در توسعه و ارتقای شاخصهای ایمنی و حملونقل جادهای استان افزود: در هفته دولت امسال شاهد جهش بزرگ عمرانی در حوزه راهداری استان هستیم.
وی با اشاره به افتتاح و کلنگزنی ۵۱ طرح افزود: ۲۴ طرح با مجموع اعتباری بیش از ۶۳۴ میلیارد تومان آماده افتتاح و بهرهبرداری هستند که شامل طرحهای مهمی در زمینه بهسازی و آسفالت، ایمنسازی و پروژههای زیرساختی راهداری میشود.
مدیرکل راهداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: علاوه بر این، عملیات اجرایی ۲۷ پروژه جدید با اعتباری بالغ بر هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان در سطح استان آغاز خواهد شد که نقش بسزایی در تکمیل شبکه ارتباطی، کاهش تصادفات و تسهیل در ترددهای برونشهری و روستایی خواهد داشت.
وی با تأکید بر اهمیت این اقدامات، بیان کرد: این حجم از طرح ها نشاندهنده توجه ویژه دولت و وزارت راه و شهرسازی به توسعه زیرساختهای استان است و قطعاً ثمرات آن در زندگی روزمره مردم و رونق اقتصادی مناطق مختلف نمایان خواهد شد.