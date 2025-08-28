به گزارش خبرگزای صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: ۵۱ طرح در هفته دولت در این استان با اعتبار ۲ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی می‌شوند.

حمیدرضا پیمانجو با اشاره به نقش بی‌بدیل طرح های عمرانی در توسعه و ارتقای شاخص‌های ایمنی و حمل‌ونقل جاده‌ای استان افزود: در هفته دولت امسال شاهد جهش بزرگ عمرانی در حوزه راهداری استان هستیم.

وی با اشاره به افتتاح و کلنگ‌زنی ۵۱ طرح افزود: ۲۴ طرح با مجموع اعتباری بیش از ۶۳۴ میلیارد تومان آماده افتتاح و بهره‌برداری هستند که شامل طرح‌های مهمی در زمینه بهسازی و آسفالت، ایمن‌سازی و پروژه‌های زیرساختی راهداری می‌شود.

مدیرکل راهداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: علاوه بر این، عملیات اجرایی ۲۷ پروژه جدید با اعتباری بالغ بر هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان در سطح استان آغاز خواهد شد که نقش بسزایی در تکمیل شبکه ارتباطی، کاهش تصادفات و تسهیل در تردد‌های برون‌شهری و روستایی خواهد داشت.