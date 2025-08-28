به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شاهین هاشمی در حاشیه افتتاح معابر ۱۶ روستا به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها با همکاری بنیاد مسکن و دهیاری‌ها انجام شده است.

فرماندار ویژه خرمشهر گفت: بیش از ۸۳ درصد معابر روستایی این شهرستان بهسازی شده و خرمشهر از این نظر در جایگاه دوم استان قرار گرفته است.

وی مجموع اعتبارات هزینه‌شده برای این طرح‌ها را افزون بر ۲۷۵ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تکمیل این طرح‌ها علاوه بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان، به ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی در خرمشهر کمک کرده است.

فرماندار ویژه خرمشهر همچنین گفت: هدف اصلی از این طرح‌ها ایجاد شرایط بهتر برای تردد اهالی، کاهش مشکلات زیرساختی و افزایش رضایتمندی روستاییان است.