فرماندار خرمشهر: بیش از ۸۳ درصد معابر روستایی این شهرستان بهسازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شاهین هاشمی در حاشیه افتتاح معابر ۱۶ روستا به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: اجرای این طرحها با همکاری بنیاد مسکن و دهیاریها انجام شده است.
فرماندار ویژه خرمشهر گفت: بیش از ۸۳ درصد معابر روستایی این شهرستان بهسازی شده و خرمشهر از این نظر در جایگاه دوم استان قرار گرفته است.
وی مجموع اعتبارات هزینهشده برای این طرحها را افزون بر ۲۷۵ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تکمیل این طرحها علاوه بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان، به ارتقای شاخصهای توسعه روستایی در خرمشهر کمک کرده است.
فرماندار ویژه خرمشهر همچنین گفت: هدف اصلی از این طرحها ایجاد شرایط بهتر برای تردد اهالی، کاهش مشکلات زیرساختی و افزایش رضایتمندی روستاییان است.