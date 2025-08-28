به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «هونگ لی» دستیار وزیر خارجه چین اظهار کرد که حضور رهبران خارجی در این مراسم در پی دعوت «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین صورت خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، چین روز چهارشنبه سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) به مناسبت هشتادمین سالگرد روز پیروزی مقاومت و جنگ خلق چین علیه تهاجم ژاپن و جنگ جهانی ضدفاشیستی، رژه نظامی بزرگی در پکن برگزار خواهد کرد.

شی جینپینگ از مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و نورودوم سیهانومی پادشاه کامبوج برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آمده است.

همچنین از رئیسان جمهور، نخست وزیران و پادشاهان کشور‌های لائوس، اندونزی، مالزی، مغولستان، پاکستان، نپال، مالدیو، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، بلاروس، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، زیمبابوه، صربستان، اسلواکی، کوبا، کنگو، ویتنام و میانمار نیز دعوت شده است تا در این مراسم حضور داشته باشند.

شینهوا گزارش داد که بنا بر دعوت دولت چین روسای پارلمان‌ها، معاونین نخست وزیر و نمایندگان بلندپایه کشورها، روسای سازمان‌های بین‌المللی و مقام‌های سابق سیاسی کشور‌ها مختلف نیز در این مراسم حضور خواهند داشت.