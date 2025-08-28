پیمانکار راه و شهرسازی حین حفاری، به خط لوله انتقال گاز، خسارت وارد کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی در گفتگو با خبر شبکه اترک گفت: محور ورودی جاده قدیم بدرانلو به بجنورد تا ترمیم کامل خط لوله گاز مسدود است.

گودرزی افزود: انسداد مسیر رفت و برگشت بجنورد به آشخانه به علت احتمال خطر در محل ترکیدگی لوله گاز در خروجی بجنورد بود.

ساعاتی قبل برای پيشگيري از خطر احتمالی، این محور مسدود شد و تردد در مسیر بجنورد آشخانه و برعکس، به کندی صورت گرفت.

گفته شده پیمانکار راه و شهرسازی حین حفاری، به خط لوله انتقال گاز، خسارت وارد کرده است.