وزیر نیرو گفت: به زودی و در روزهای آینده بخش دیگری از آب به تهران خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علیآبادی وزیر نیرو در برنامه افتتاح طرح های صنعت آب و برق گفت: در حال حاضر حدود ۱۱۷ طرح افتتاح شده و من ۲۲ سفر استانی در یک سال داشتم که در هر سفر تعدادی طرح کلنگزنی و تعدادی نیز افتتاح شدند و به نظر میرسد این روند ادامه پیدا کند همچنین ما مدتی است که پروژههای نیروگاهی در حال به نتیجه رسیدن است. برنامهریزیها اکنون تقریباً هفتهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات آمادگی داریم تا پایان سال نیروگاههای خورشیدی را افتتاح کنیم.
وی ادامه داد: این نیروگاهها بر روی شبکه توزیع بارشان را میریزند و این امکان را فراهم میکنند که در برخی استانها که تلاش بیشتری میشود، همکاران، مردم و سرمایهگذاران بیشتر بهرهمند شوند. اما از طرفی، ممکن است در برخی مناطق حبس تولید داشته باشیم، یعنی در زمانهایی مصرف نداریم ولی امکان انتقال برق را نداریم.
علی آبادی تصریح کرد: نیروگاههای بزرگ نیز در راه هستند همچنین در حال تلاش برای توسعه پستها و ظرفیتهای لازم برای انتقال هستیم تا بتوانیم بهرهوری بهتری از این نیروگاهها داشته باشیم.
وزیر نیرو تصریح کرد: ظرفیت تولید برق کشور در ابتدای انقلاب اسلامی هفت هزار مگاوات بود، در حالی که هم اکنون این ظرفیت به ۹۵ هزار رسیده و به زودی از ۱۰۰ هزار مگاوات عبور میکند.
وزیر نیرو اضافه کرد: همچنین ما تا پایان سال بیش از ۵۰۰۰ مگاوات دیگر نیروگاه خورشیدی علاوه بر ۲۰۰۰ مگاواتی که کلنگزنی شده، داشته باشیم همچنین واحدهای حرارتی نیز در دست احداث هستند. ما تاکنون حدود ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی که از قبل ناتمام بودند، کلنگزنی کردیم و شروع به کار کردیم. با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای فنی کشور، امیدواریم با کمک مردم عزیز دوران سخت را با خوشی و خوبی پشت سر بگذاریم.
علی آبادی با اشاره به اینکه شبکه برق ایران یکی از قدرتمندترین شبکههای برق در جهان است، بیان کرد: امروز پروژههای مهمی در صنعت برق افتتاح شد که این روند تا پایان سال ادامه خواهد یافت و برای سال آینده با برنامه متنوعتری دنبال میشود.
علی آبادی در خاتمه در رابطه با پروژه انتقال آب از طالقان به تهران خاطرنشان کرد: به زودی و در روزهای آینده بخش دیگری از آب به تهران خواهد رسید.