به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل مجتمع مهدیه و دبیر کل این اجلاس گفت: در این رویداد سه روزه که ویژه نخبگان حوزه علمیه و دانشگاه‌ها و فعالان عرصه فرهنگ وهنر با محوریت جریان سازی ملی در بازشناخت شخصیت پیامبر گرامی اسلام (ص) برگزار شد.

سید محمود روضاتی افزود: لزوم معرفی تجلیل و پاسخگویی به سوالات در خصوص شخصیت پیامبر اکرم (ص)، معرفی شخصیت نبی مکرم اسلام در بیان قرآن، پیامبر (ص)، امیرالمومنین (ع) واهل بیت (ع) و دانشمندان غربی و ادیان وتحلیل تقابل پیامبر اکرم (ص) با یهود ازجمله محور‌های این رویداد بود.