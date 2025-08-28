به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ به مناسب هفته دولت بهره‌برداری از دو سالن پردیس سینمایی در مهاباد آغاز شد.

شهردار مهاباد در مراسم افتتاح این پردیس سینمایی گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ٥پنج میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی شهرداری و با دو سالن سینمایی کودکان و اکران فیلم روز به مساحت ١۵٠ متر مربع با همکاری موسسه سینما شهر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط شهرداری مهاباد در دوره ششم شورای اسلامی شهر احداث و افتتاح شد.

بابک رستم پور افزود: این سالن ها در طبقه فوقانی پردیس سینمایی وحدت مهاباد قرار گرفته و در مجموع دارای ٩٩ صندلی است که با افتتاح این دو سالن تعداد سالن‌های سینمایی مهاباد به سه سالن افزایش یافت.

پاییز سال گذشته بزرگترین سالن سینمایی کشور در قالب پردیس سینمایی وحدت مهاباد با ۹۶۶ صندلی و ۴۰ میلیارد ریال هزینه افتتاح شده بود.