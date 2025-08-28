پخش زنده
امروز: -
۱۷ طرح عمرانی، تولیدی و خدماتی در دهاقان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حسن جعفری هرندی فرماندار دهاقان گفت: همزمان با هفته هفته دولت ۱۷ طرح عمرانی، خدماتی، تولیدی و گلخانهای در این شهرستان به ارزش ۱۶۳ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
معاون استاندار اصفهان نیز با اشاره به معضل ناترازی برق در کشور و اهمیت راه اندازی نیروگاههای خورشیدی در استان گفت: به همت بخش خصوصی احداث نیرو گاه ۹۰۰ مگاواتی برق کلید خورده و به زودی در مدار تولید قرار میگیرد.
اکبر صالحی افزود: با افتتاح این نیروگاه ۶۰۰ خانوار میتوانند از برق تولید شده خورشیدی بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: همچنین به مناسبت هفته دولت ۱۰۹۱ طرح با ۲۵ همت هزینه در استان به بهره برداری میرسد.
دهاقان در ۹۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.