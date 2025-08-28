به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرحسین فراهانی مسئول لیگ یک فوتبال اظهار داشت: دوره جدید مسابقات لیگ یک فوتبال امروز پنج شنبه با حضور ۱۸ تیم برگزار می‌شود و امیدوارم همچون دوره‌های گذشته فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با همکاری هیات‌های فوتبال استانی و باشگاه‌ها بتواند شرایط مطلوب تری را برای برگزار مسابقات فراهم کنند. تلاش می‌کنیم تمامی مسابقات همچون دوره‌های گذشته براساس برنامه مدون به صورت منظم برگزار شود.

وی در خصوص احکام انضباطی باشگاه‌ها و کسر امتیاز از ۱۳ باشگاه اظهار داشت: ابتدا باید از تمامی مدیران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ که همواره حامی مسابقات لیگ‌های رده‌های مختلف از جمله لیگ یک بوده‌اند تشکر کنم و دلایل حساسیت فدراسیون و سازمان لیگ نسبت به باشگاه‌های لیگ یک به این دلیل است که سطح استاندارد باشگاه‌های لیگ یک نیز هرچه سریع‌تر به شرایط حرفه‌ای و مد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا نزدیک و نزدیک‌تر شود و به همین خاطر هم از باشگاه‌ها خواسته شده که شرایط دریافت مجوز ملی را سریع‌تر کسب کنند و این کسر امتیاز‌ها نیز قطعی نیست و کمیته انضباطی به باشگاه‌ها فرصتی یک ماهه داده تا نواقص خود را سریع‌تر برطرف کنند.

فراهانی با اشاره به استقبال مسئولان فوتبال از حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها که پشتوانه اصلی فوتبال کشور هستند گفت: خوشبختانه باشگاه‌های لیگ یک در شهر‌ها و استان‌های خود از جمله پرهوادارترین باشگاه‌های فوتبال کشور محسوب می‌شوند، اما از مدیران باشگاه‌ها خواهش می‌کنم که هم شرایط مطلوبی برای حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها فراهم کنند و هم هواداران با احترام به خود و دیگران از فوتبال لذت ببرند. زیرا فوتبال با حضور تماشاگرانش با شکوهتر و زیبا‌تر خواهد بود. براساس رای کمیته انضباطی هم ۲ دیدار در هفته نخست لیگ یک بدون حضور تماشاگران برگزار می‌شود. مسابقه دو تیم داماشیان گیلان و صنعت نفت آبادان که امروز در شهر رشت برگزار می‌شود و همچنین نفت و گاز گچساران و آریو اسلامشهر که روز جمعه در گچساران برگزار می‌شود بدون حضور تماشاگر است.