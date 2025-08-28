به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به همراه مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، پس از افتتاح ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی، از آزمایشگاه صنعت ۴.۰ گروه فولاد مبارکه، بازدید کرد و در جریان فعالیت‌ها و دستاورد‌های این مجموعه علمی و پژوهشی قرار گرفت.

آزمایشگاه صنعت ۴.۰ با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد تومانی گروه فولاد مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی به دانشجویان، اساتید و سازمان‌ها راه اندازی شده است.

این آزمایشگاه، پیشرفته‌ترین و به‌روزترین امکانات را در زمینه رباتیک، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، واقعیت افزوده و مجازی و کارخانه هوشمند برای دانشجویان، استادان و فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری فراهم می‌کند.