مدیر کل هواشناسی خوزستان برای روزهای آینده افزایش و ماندگاری رطوبت و شرجی در برخی مناطق استان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، همچنان تا اواسط وقت فردا، به ویژه طی صبحگاه و شامگاه، افزایش رطوبت و شرجی هوا و مه رقیق در سواحل، نیمه جنوبی، مرکزی و تا حدودی بخشهای شمالی استان تداوم خواهد داشت.
وی افزود: سپس با شدت کمتر از شنبه تا دوشنبه (طی ساعاتی از صبحگاه و شامگاه) فقط سواحل و مناطق جنوب شرقی همچنان متاثر از رطوبت و شرجی هوا خواهند بود.
سبزه زاری ادامه داد: همچنین از اواسط وقت جمعه تا اواسط وقت شنبه سرعت وزش بادها در بخشهای غربی و جنوبی غربی در حد متوسط خواهد بود.
مدیر کل هواشناسی خوزستان میگوید: شمال خلیج فارس نیز در این مدت نسبتاً مواج است.
به گفته وی؛ در شبانه روز گذشته اهواز با دمای ۴۷.۳ درجه و دزپارت با دمای ۲۰.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۷.۳ درجه و کمینه دمای ۲۹.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.