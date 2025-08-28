پخش زنده
شاخص کیفی هوا در خرمشهر و آبادان نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس دادههای پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا ظهر امروز، پنجشنبه ۶ شهریورماه حاکی از آن است که ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی هوا و ۷ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
شاخص کیفی هوا در آغاجاری روی عدد ۱۳۴، هفتکل ۱۲۵، خرمشهر و گتوند ۱۲۱، آبادان ۱۱۵، رامهرمز و شوش ۱۱۱ AQI قرار گرفت که نشان دهنده نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
شهرهای بهبهان عدد ۱۶۶، دشت آزادگان ۱۶۳، اهواز ۱۶۲، ماهشهر ۱۶۱، امیدیه ۱۵۷، اندیمشک، هندیجان و هویزه ۱۵۶، ملاثانی ۱۵۴، شادگان ۱۵۱، دزفول ۱۳۴ AQI را نشان میدهد که گویای وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه گروههای سنی است.
افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیتها را کاهش دهند.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.