به مناسبت هفته دولت، ۱۱ طرح عمرانی با اعتبار ۵۲ میلیارد تومان توسط بنیاد مسکن در باشت به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حامد صیادی، گفت: این طرح ها با هدف توسعه زیرساختهای روستایی و ارتقاء رفاه عمومی در مناطق محروم شهرستان باشت اجرا شدهاند. وی افزود: از مهمترین طرح های افتتاحشده، آسفالت مسیر روستای سرآببیز است که بههمراه سه روستای دیگر، تحت پوشش هشت طرح عمرانی قرار گرفتند. وی گفت: این طرحها شامل بیس و آسفالتریزی به مساحت ۲۳ هزار متر مربع و اجرای کانال هدایت سیلاب بودهاند. صیادی با اشاره به رشد اعتبارات تخصیصیافته به این طرح ها گفت: اعتبار اولیه این طرحها تنها ۴۰۰ میلیون ریال پیشبینی شده بود، اما با تلاش بنیاد مسکن و جذب منابع، این رقم به ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. وی ادامه داد: در قالب سایر طرح های عمرانی، طرحهایی نظیر سنگفرش روستای ده بزرگ و چاهتلخاب علیا، هر کدام با اعتبار یک میلیارد ریال، احداث کانال و دالپل در روستای امامضامن با یک میلیارد ریال، و جدولگذاری در روستای شوشعلیا با اعتبار یکونیم میلیارد ریال اجرا شد. مدیرکل بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: همچنین طرح هایی نظیر احداث دیوار حائل و کانال در روستای آبدهگاه با اعتبار یکونیم میلیارد ریال، سنگفرش روستای اسلامآباد غورک با اعتبار یک میلیارد ریال، آسفالتریزی روستای تلخاب بیدک سفلی با اعتبار مشابه و اجرای کانال هدایت سیلاب در روستای چالموره نیز به بهرهبرداری رسیدند. صیادی تاکید کرد: بنیاد مسکن با تمام توان در راستای توسعه متوازن روستایی، ارتقاء خدمات زیرساختی و بهبود شرایط زندگی در نقاط محروم استان گام برمیدارد.