وزیر آموزش و پرورش در ششمین اجلاسیه سراسری نماز دانشآموزی بر توسعه و تبیین فرهنگ نماز به عنوان یکی از مهمترین برنامه های وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ علیرضا کاظمی امروز، پنج شنبه ششم شهریور ماه در ششمین اجلاسیه سراسری نماز دانشآموزی با بیان اینکه توسعه فرهنگ نماز یکی از مهمترین برنامههای این وزارتخانه است، بر ترویج فرهنگ اقامه نماز، انس با قرآن و عشق به نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و آن را اولویت اصلی برشمرد.
علیرضا کاظمی با قدردانی از معلمان و مجریان برنامه، خطاب به دانشآموزان مدرسه نمادین ایران، اظهار کرد: امروز کلاس نماز شما در مدرسه ایران میزبان مهمانان زیادی است که آمدهاند تا شاهد حضور پرنشاط شما باشند.
وی با اشاره به هفته دولت و سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر، افزود: اینهفته به نام دو شهید معلم و نمونه نامگذاری شده و همچنین در ماههای گذشته شاهد شهادت دانشمندان هستهای و فرماندهان ارشد کشورمان بودیم و دانشآموزان بیدفاع غزه نیز توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، ما به این شهدا افتخار میکنیم و در مقابل دشمنان ایستاده خواهیم ماند.
وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از عوامل اجرایی اجلاسیه بهویژه آموزش و پرورش استان سمنان بهعنوان میزبان ایندوره، گفت: شما امروز به نمایندگی از تمامی مدارس ایران در اینجا حضور دارید و از صبر و حوصله شما سپاسگزارم.
کاظمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به صحبتهای شهید رجایی پیرامون نماز مبنی بر اینکه "به کار نگویید نماز دارم، به نماز بگویید کار دارم"گفت: این نگاه نشاندهنده اهمیت نماز در زندگی است و خداوند متعال نیز فلسفه خلقت و بعثت پیامبران را بر محور نماز قرار داده و نماز نهتنها یک نیاز فطری است؛ بلکه زمینهساز دستیابی انسان به تمامی کمالات است.
وی با اشاره به آثار معنوی و مادی نماز، خاطرنشان کرد: نخستین اثر ملموس نماز، آرامش درونی است که در وجود انسان ایجاد میشود و همچنین خداوند در قرآن راههای میانبری برای موفقیت نشان داده که یکی از آنها انس با قرآن و اقامه نماز است.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه با قدردانی از حمایتهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی، گفت: ترویج فرهنگ اقامه نماز، انس با قرآن وعشق به نظام جمهوری اسلامی ایران و پرچم کشورمان را در اولویت قرار میدهیم.
وی با تأکید بر توسعه عدالت آموزشی، گفت: مطمئن باشید که دانشآموزان تنها نیستند و همه ما کنار شما هستیم تا امکانات آموزشی لازم را فراهم سازیم.