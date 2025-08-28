پخش زنده
امروز: -
فصل جدید «ویدیو چک» و دو دیدار از بسکتبال قهرمانی اروپا، از شبکه ورزش پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه پرمخاطب «ویدیو چک»، با اجرای عبدالله روا از امشب در قالب فصل جدید خود، از شبکه ورزش پخش می شود.
این برنامه در سالهای اخیر به عنوان یکی از پرمخاطبترین تولیدات شبکه ورزش شناخته شده است و با نگاهی طنز، به موضوعات روز ورزش ایران و جهان میپردازد.
«ویدیوچک» در فصل جدید خود نیز همانند گذشته، پنجشنبهشبها ساعت ۲۱ پخش خواهد شد.
شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات یورو بسکت ۲۰۲۵، امروز دیدار بین دو تیم اسپانیا و گرجستان را در ساعت ۱۵:۳۰ و یونان و ایتالیا را در ساعت ۲۲ در برنامه «مثبت ورزش» پوشش خوهد داد.
یوروبسکت ۲۰۲۵ چهلودومین دوره از رقابتهای قهرمانی بسکتبال مردان اروپا است، مسابقاتی بینالمللی که هر چهار سال یکبار و بهوسیله فیبا اروپا برگزار میشود. مانند سه دوره گذشته، این رقابتها نیز بهصورت مشترک در چند کشور برگزار خواهد شد.