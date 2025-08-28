پخش زنده
امروز: -
سخنگوی سپاه پاسداران اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، مشارکت نخبگان و مراکز علمی در تثبیت روایت پیروزی ایران ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار علیمحمد نایینی، در دوره دانش افزایی و توانمندسازی اساتید بسیجی کشور با شعار «استاد بسیجی؛ اتحاد مقدس، استقلال ملی، ایران قوی»، در تشریح ابعاد جنگ ۱۲ روزه که از سوی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد، اظهار داشت: در هیچ جنگی پیروزی به آسانی به دست نمیآید. هر نبرد دارای ابعاد فنی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، تاکتیکی و راهبردی است و معیار اصلی پیروزی یا شکست، تحقق اهداف سیاسی است. در جنگهای مدرن، شاخص پیروزی تحمیل اراده بر دشمن است.
او با مرور بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی تأکید کرد: طرحهای براندازی علیه جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است؛ از کودتای هایزر در بهمن ۵۷ و حمله گروههای وابسته به سفارت آمریکا، تا عملیات طبس، کودتای نقاب در پایگاه شهید نوژه، شورشهای ضدانقلاب، ترورهای منافقین و دهها سناریوی مشابه که همگی با رهبری امام خمینی (ره) و مقاومت مردم شکست خورد.
مقایسه جنگ هشتساله با جنگ اخیر
سخنگوی سپاه، جنگ تحمیلی هشتساله و جنگ ۱۲ روزه اخیر را دارای شباهتها و تفاوتهای مهمی دانست و تصریح کرد: هر دو جنگ ماهیتی نیابتی داشتند، هدف اصلی براندازی و تجزیه ایران بود، اصل غافلگیری در طراحی دشمن لحاظ شده بود و در هر دو مقطع ایران در مقابل یک جبهه جهانی ایستاد.
نایینی اضافه کرد: درجنگ هشتساله مبتنی بر نیروی زمینی و انسانی بود، اما جنگ اخیر عمدتاً بر قدرت هوایی، موشکی و فناوریهای نوین متمرکز بود.
وی افزود: در جنگ هشتساله یک سال طول کشید تا ایران توانست سازمان رزم خود را بازیابی کند، اما در جنگ اخیر تنها چند ساعت پس از حمله دشمن، پاسخ قاطع و بازدارنده داده شد. این نشاندهنده جهش بزرگ در توان دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی است.
وی با اشاره به ابعاد مختلف پیروزی جمهوری اسلامی در این نبرد گفت: نظرسنجیهای معتبر جهانی نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد افکار عمومی منطقه و بیش از ۸۰ درصد مردم ایران، کشور را پیروز جنگ میدانند و دشمن نتوانست هیچیک از اهداف راهبردی خود از جمله جداسازی مردم از حاکمیت را محقق کند. برعکس، انسجام ملی تقویت شد.
معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تصریح کرد: با وجود تحریمها و فشارها، اقتصاد کشور دچار فروپاشی نشد، قیمتها تثبیت شد و زندگی روزمره ادامه یافت و زنجیره فرماندهی، کنترل و پاسخگویی به سرعت حفظ و اجرا شد. حتی با شهادت برخی فرماندهان، عملیاتها بدون وقفه ادامه یافت و بیش از ۱۲۰ کشور و سازمان بینالمللی اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
نایینی سه عامل اصلی پیروزی را چنین برشمرد: آنچه بارها در تاریخ انقلاب از طبس تا فتح خرمشهر تکرار شده، این بار نیز آشکار شد همچنین رهبر انقلاب با مدیریت شوک اولیه، صدور فرمان پاسخ قاطع و تقویت روحیه ملی، معادله قدرت را تغییر دادند و سوم ایستادگی، وفاداری و آستانه تحمل بالای ملت ایران مانع تحقق اهداف دشمن شد.
معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: ارتش آمریکا در سال ۲۰۲۵ با بودجهای معادل ۸۵۱ میلیارد دلار، سه هزار و ۵۳۸ جنگنده و بیش از پنج هزار کلاهک هستهای، بزرگترین ارتش جهان است. با این وجود، ایران توانست در مقابل چنین قدرتی بایستد و پیروز شود. این خود بزرگترین دلیل بر اقتدار جمهوری اسلامی است.
نایینی تأکید کرد: پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه صرفاً یک دستاورد نظامی نبود، بلکه پیروزی در عرصه افکار عمومی، اهداف سیاسی، ثبات اجتماعی و اقتصادی و در سطح بینالمللی بود. رسالت امروز ما تثبیت این روایت و جلوگیری از تحریف آن است؛ همانگونه که رهبر انقلاب درباره دفاع مقدس هشدار دادند. این جنگ نیز همچون جنگ هشتساله، به مرور روایت خواهد شد، اما آنچه قطعی است، شکست دشمن و سربلندی ملت ایران است.
وی با تاکید بر دقت و کامل بودن اهداف سپاه در برابر دشمن گفت: عملیاتهای اطلاعاتی داخل رژیم توانست بسیاری از ابهامات موجود را برطرف کند و بانک اطلاعاتی سپاه را کاملتر سازد.
معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، افزود: این بانک اطلاعات برای هر یک از حملات موشکی و پهپادی با استفاده از اطلاعات حاصل از هک، نفوذ و جمعآوری اطلاعات جدید، بسیار مؤثر بود و یکی از دلایل اصلی شکست دشمن در جنگ، ناکامی اطلاعاتی آنها بوده است.
نایینی با اشاره به موفقیت عملیاتهای سپاه در کشف و خنثیسازی شبکههای تروریستی و قاچاق سلاح در تبریز، مازندران، اصفهان و مناطق دیگر، گفت: این اقدامات نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از حملات دشمن داشت.
وی افزود: اکثر سران ضدانقلاب قبل از آغاز جنگ دستگیر شده و در طول دوازده روز جنگ، هیچ مورد عملیات تروریستی توسط گروههای سازماندهیشده رخ نداد.
وی به جزئیات گسترده برنامهریزی دشمن اشاره کرد و گفت: ضدانقلاب از پیش تقسیم کار کرده و عملیاتهای تروریستی از شمال غرب، جنوب شرق و حتی داخل عراق و پاکستان برای تهران برنامهریزی شده بود، اما تمامی این طرحها خنثی شد.
همچنین نایینی به موفقیتهای ویژه در مقابله با بزرگترین قاچاقچیان سلاح در اقلیم عراق و پاکستان و عملیات علیه منافقین اشاره کرد.
معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به احساس پیروزی و اعتماد مردم ایران، گفت: ۸۲ درصد مردم کشور پیروزی ایران را باور دارند.
وی افزود: جنگ ادراکی و روایتسازی پس از جنگ اهمیت زیادی دارد و جامعه نخبگی، رسانهها و مراکز علمی باید در تثبیت روایت پیروزی ایران مشارکت داشته باشند.