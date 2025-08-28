به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر احمد مجیدی گفت: به مناسبت هفته دولت، با همکاری مرکز بهداشت اندیمشک و بسیج جامعه پزشکی طرح ویزیت رایگان پزشکی در مرکز خدمات جامع سلامت دهستان مازو از توابع بخش الوار گرمسیری انجام شد.

وی افزود: در این طرح خدمات پزشکی، مشاوره‌ای و دارویی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفت.

به گفته دکتر مجیدی؛ در طرح ویزیت رایگان، بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی دهستان و روستای اطراف خدمات پزشکی و دارویی دریافت کردند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان اندیمشک می گوید: هفته دولت فرصتی است تا با ارائه خدمات رایگان به مردم گامی در جهت ارتقای سلامت جامعه و تکریم همشهریان برداشته شود و این طرح با استقبال خوب مردم همراه بود.