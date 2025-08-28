پخش زنده
امروز: -
استاندار تهران تاکید کرد: تنها در هفته دولت امسال، بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه آب و برق افتتاح میشود که رقم قابل توجهی در مسیر توسعه زیرساختی استان و کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در مراسم افتتاح طرحهای صنعت آب و برق کشور که با حضور وزیر نیرو در شرکت برق منطقهای تهران برگزار شد، با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهدا اظهار داشت: با وجود فشار تحریمها، محدودیتهای ناشی از تغییرات اقلیمی و مشکلات سوختی، همکاران صنعت آب و برق در استان تهران با تلاش شبانهروزی توانستند کمترین میزان قطعی و نارسایی را رقم بزنند.
وی افزود: تنها در هفته دولت امسال، بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه آب و برق افتتاح میشود که رقم قابل توجهی در مسیر توسعه زیرساختی استان و کشور است.
استاندار تهران با اشاره به لزوم هوشمندسازی شبکههای آب و برق تصریح کرد: تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار تجهیز هوشمند در استان تهران نصب شده و این مسیر باید با سرعت بیشتری ادامه یابد تا مدیریت مصرف و کاهش نارضایتیها محقق شود.
معتمدیان همچنین به اقدامات دولت در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در حالی که ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان پیشتر تنها ۲۳ مگاوات بود، امروز بیش از هزار مگاوات در حال احداث است و بهزودی عملیات اجرایی ۲ هزار مگاوات دیگر آغاز خواهد شد و این تحول بزرگ با مشارکت سرمایهگذاران و حمایت دولت شکل گرفته است.
مقام عالی دولت در استان تهران تأکید کرد: پایتخت کشور به دلیل تمرکز جمعیت و اهمیت راهبردی، نیازمند توجه ویژه در حوزه پدافند غیرعامل و تأمین امنیت انرژی است و توسعه نیروگاههای خورشیدی، حرارتی و مقیاس کوچک در کنار نوسازی شبکههای فرسوده باید با حمایت صندوق توسعه ملی دنبال شود.
استاندار تهران در پایان از حمایتهای وزیر نیرو، معاونان و مدیران استانی تقدیر کرد و گفت: خدمات شبانهروزی مجموعه صنعت آب و برق، بهویژه در شرایط بحرانی مانند جنگ ۱۲ روزه، نشاندهنده روحیه جهادی و دلسوزانه این مجموعه است.