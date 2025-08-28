به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی با حضور در برنامه زنده گفت‌وگوی شبکه استانی دنا به مناسبت هفته دولت به تشریح بخشی از دستاورد‌ها و اقدامات انجام شده دولت وفاق ملی پرداخت.

استاندار اظهار داشت: ۱۹۸ پروژه عمرانی با اعتبار پنج هزار و ۹۸۵ میلیارد تومان علاوه بر افتتاحی‌ها، کلنگ زنی شد.

وی بیان کرد: در ابتدای هفته دولت بهره برداری و اجرای پروژه‎ها را در حوزه عمرانی با ۸۷۷ پروژه با اعتبار هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز کردیم.

رحمانی عنوان کرد:، اما با ادامه کار ۹۸۹ طرح با اعتبار چهار هزار و ۶۳۷ میلیارد تومان افتتاح شد.

استاندار، از کاهش نرخ بیکاری از ۹ درصد به ۶.۴ درصد و توسعه سرمایه‌گذاری ۸.۵ میلیارد دلاری در قالب ۶۵ پروژه بزرگ در استان خبر داد و افزود: بهبود فضای کسب‌وکار و رشد سه برابری اعتبارات عمرانی، بستر مناسبی برای تحول اقتصادی فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: حضور در میان مردم و بازدید از پروژه‌هایی که با تلاش بی‌وقفه به ثمر نشسته، به‌ویژه پروژه‌های قابل بهره‌برداری و افتتاح، که خدمات مستقیم به مردم ارائه می‌دهند، اولویت اصلی هفته دولت است.

رحمانی با اشاره به اهمیت تداوم روند توسعه، افزود: هدف نهایی، تداوم جریان توسعه و سازندگی در استان است و پروژه‌هایی که مقدمات و بستر لازم برای آنها فراهم شده، طی مراسم کلنگ‌زنی با حضور پرشور مردم، آغاز شد تا شور و نشاط سازندگی در جامعه استمرار یابد.

استاندار عنوان کرد: امسال با تلاش تمامی مدیران در سطح ملی و استانی، وزرا، نمایندگان مجلس، مسئولین محلی و تمامی دست‌اندرکاران، سال بسیار خوبی در حوزه عمرانی سپری شده است.

رحمانی در تشریح روند بازدید‌های میدانی، گفت: بازدید‌های خود را از اول شهریور ماه از شهرستان کهگیلویه آغاز کردیم و به ترتیب از شهرستان‌های چرام، دنا، مارون، لنده و بهمئی سفر کردیم و طی روز‌های آینده سایر شهرستان‌های استان نیز مورد بازدید قرار خواهند گرفت.

وی در توصیف نوع پروژه‌ها، گفت: عمده پروژه‌ها در حوزه‌های آموزشی، آب‌رسانی، عمران شهری، عمران روستایی، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده‌اند و همچنین، پروژه‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

استاندار با اشاره به پروژه‌های بزرگ اقتصادی، تأکید کرد: پیش‌بینی کردیم عملیات اجرایی ۱۸ پروژه بزرگ اقتصادی با مجموع اعتباری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم برای چهار هزار و ۵۶۰ نفر را آغاز کنیم که به دلیل اهمیت برخی از این پروژه‌ها، در سفر رئیس جمهور و هئیت دولت به استان کلنگ‌زنی می‌شوند.

رحمانی به تفکیک بخش‌های مختلف این پروژه‌های اقتصادی پرداخت و عنوان کرد: در بخش کشاورزی ۲ پروژه با ۲۳۴ میلیارد تومان، صنعت، معدن و نفت و گاز ۶ پروژه با ۲۲ هزار میلیارد تومان، فرآورده‌های نفتی، ۵ پروژه با ۱۱۵ میلیارد تومان برنامه‌ریزی شده است.

به گفته استاندار در بخش نیروگاه‌های خورشیدی، اگرچه پیش‌بینی اولیه کلنگ‌زنی ۵ پروژه با ۸۷۵ میلیارد تومان بود، اما خوشبختانه ۶ پروژه ۳ مگاواتی با تامین منابع از سوی وزارت نیرو محقق شده که با احتساب هر مگاوات ۴۰ میلیارد تومان، رقمی بالغ بر ۷۲۰ میلیارد تومان را شامل می‌شود و یک پروژه ۲۰ مگاواتی کلنگ‌زنی کردیم.

وی با اشاره به چشم‌انداز روشن استان در تولید برق، خاطرنشان کرد: استان در حال تبدیل شدن به یکی از قطب‌های تولید برق خواهد است، پیک مصرف استان ۶۰۰ مگاوات است و ما دقیقاً برای ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی برنامه‌ریزی کرده‌ایم که دو پروژه بزرگ در دست اقدام است و این امر حتی ممکن است ما را به صادرکننده برق نیز تبدیل کند.

استاندار با بیان اینکه، تاکنون ۲۱ دستگاه پنل‌های خورشیدی نصب شده است، گفت: عمده اعتبارات به سمت پنل‌های خورشیدی سوق داده می‌شود و دولت اعتبارات لازم را تأمین کرده است.

رحمانی به پروژه‌های اقتصادی به بهره‌برداری رسیده هفته دولت اشاره کرد و افزود: در حوزه اقتصاد و تولید، ۶۷ پروژه متوسط و بزرگ با اعتبار ۲ هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا خواهند گرفت.

استاندار تصریح کرد: این پروژه‌ها شامل ۱۴ پروژه در بخش کشاورزی، ۸ پروژه در بخش صنعت، ۲ پروژه در بخش بهداشت و درمان، ۱۱ پروژه در بخش تعاون، ۲۷ پروژه در بخش ورزش و ۵ پروژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند.

رحمانی با اشاره به اقدامات حمایتی، اظهار داشت در قالب تسهیلات واحد‌های خرد، به پنج هزار و ۷۲۸ متقاضی طی یک سال گذشته، تسهیلاتی بالغ بر ۸۹ میلیارد تومان اعطا شده که این اقدامات علاوه بر کمک به معیشت، بخشی از

معضل اشتغال را رفع کرد.

استاندار با بیان اینکه، بیش از یک هزار پروژه نیمه‌تمام در دستور کار استان قرار دارد، عنوان کرد: اولویت استان تکمیل این پروژه‌های نیمه‌تمام است.

رحمانی ادامه داد: اگر بخواهیم به صورت پراکنده و بدون اولویت، پروژه‌های متعدد جدیدی را آغاز کنیم، اعتبارات در قالب‌های خرد توزیع شده و در نهایت هیچ پروژه‌ای به نتیجه نخواهد رسید.

وی با اشاره به محدودیت منابع، خاطرنشان کرد: اگرچه حجم اعتبارات عمرانی دولت در سال‌های اخیر محدود شده، اما با همین منابع نیز می‌توان با مدیریت صحیح، پروژه‌های بیشتری را به پایان رساند.

رحمانی در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی عملکرد یکساله دولت در استان، تصریح کرد: دولت چهاردهم در شرایط بسیار خاصی روی کار آمد و سیاست‌ها و قول‌های مشخصی به مردم داد، در استان نیز با توجه به سیاست‌های کلان دولت و شناختی که از ظرفیت‌ها و بودجه وجود دارد، برنامه‌ریزی‌هایی در راستای شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» که مقام معظم رهبری نام‌گذاری کردند، انجام شد که مهم‌ترین محور، توجه به بخش خصوصی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری آن، حمایت از تولید و رفع موانع کسب و کار است.

وی یادآور شد از بدو خدمت به مدیران تأکید شده که اولویت اصلی، حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری، تأمین معیشت مردم و ایجاد اشتغال است، در این راستا، کارگروه‌های تخصصی مانند کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه اشتغال و کارگروه سرمایه‌گذاری، جهت‌گیری خود را به سمت پشتیبانی از این اهداف تغییر دادند.

استاندار افزود از جمله این موفقیت‌ها می‌توان به بهبود شاخص فضای کسب و کار اشاره کرد که استان از رتبه ۳۱ به رتبه پنجم کشوری ارتقا یافته است، نرخ بیکاری از ۹ درصد به ۶.۴ درصد کاهش داشته است و نرخ تورم از ۴۰ درصد به ۳۲.۱ درصد کاهش یافت که ۸درصد کاهشی بوده است.

وی با بیان دیگر دستاوردها، گفت در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان که از ارکان اقتصاد دانش‌بنیان هستند، استان رتبه دوم کشور را کسب کرده است و در حوزه گردشگری در ایام نوروز جزو ۵ استان برتر کشور بودیم و در کاهش تلفات جاده‌ای نیز با ۵۸ درصد کاهش، جایگاه اول کشور را به دست آوردیم.

رحمانی به حوزه آموزش پرداخت و ییان کرد: در اجرای طرح نهضت عدالت در احداث فضای آموزشی از ۱۹۰ مدرسه هدف که شامل جایگزینی ۱۰۶ مدرسه سنگی، ۶۰ مدرسه کانکسی، بازسازی ۶ مدرسه نیمه‌تمام تخریبی و تکمیل ۱۸ مدرسه نیمه‌تمام بود، هم‌اکنون ۱۱۵ پروژه آماده بهره‌برداری است که ۵۹ مدرسه کانکسی و ۵۶ مدرسه سنگی بازسازی شده است.

استاندار با اشاره به پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: ۶۵ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری با حداقل ۸.۵ میلیارد دلار سرمایه ارزی و ۳۲ میلیارد تومان سرمایه ریالی برنامه‌ریزی شده است که ۱۵ هزار نفر اشتغال مستقیم و دو برابر اشتغال غیرمستقیم است که متناسب با ظرفیت هر شهرستان پروژه تعریف می‌شود.

وی در جمع‌بندی نهایی تصریح کرد: در مدت یازده ماه اخیر یک هزار و ۲۰۰ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ‌زنی شد که با وجود همه محدودیت‌ها، نشان‌دهنده اثربخشی پیگیری‌ها، همدلی و مدیریت جهادی در استان است.

رحمانی به حوزه برق نیز اشاره کرد و یادآور شد: در حوزه برق، علاوه بر اجرای پروژه‌های کوچک‌مقیاس با هزینه ۴۶۰ میلیارد تومان، هشت پروژه حیاتی با مجموع اعتبار ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان تعریف شد که شش پروژه تکمیل و آماده افتتاح است و ۲ پروژه باقیمانده نیز تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

رحمانی عنوان کرد: همچنین شش پروژه جدید با اعتبار سه هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان برای سال جاری تعریف شده است که به اذعان مدیرعامل شرکت توانیر، اجرای این ۱۴ پروژه، استان را ظرف دو سال آینده به یکی از پنج استان برتر کشور از نظر زیرساخت‌های برق تبدیل خواهد کرد.

وی با اشاره به اقدامات در زمینه میدان گازی مختار گفت: در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با سفر وزیر در دی‌ماه سال گذشته، ۴۵ مصوبه برای ارتقای شاخص‌های استان اخذ شد و در اجرای این مصوبات، تنها در یک سال گذشته یک هزار و ۴۲۵ میلیارد تومان هزینه شده و شاخص‌های ارتباطاتی استان ۹ پله ارتقا یافته است که اجرای کامل این مصوبات، استان را ظرف دو سال آینده به یکی از دو یا سه استان برتر کشور تبدیل خواهد کرد.

استاندار با اشاره به مفهوم «هزینه‌های بالاسری» در ادبیات توسعه، تصریح کرد: در هر برنامه توسعه‌ای، اعم از کشاورزی، گردشگری، صنعت یا خدمات، نیازمند زیرساخت‌های اساسی آب، برق، راه، ارتباطات و فناوری اطلاعات است که اولویت اول در هر برنامه‌ای است که فعالیت‌های بخش خصوصی را تسهیل و حضور آنان در عرصه اقتصادی را توجیه‌پذیر می‌کند.

رحمانی خاطرنشان کرد: بر این اساس، محور اصلی جهت‌گیری‌ها از ابتدا، تکمیل این زیرساخت‌ها در گام اول بود، لذا پیگیری‌های گسترده‌ای در سطح استان و ملی انجام شد که شامل

برگزاری جلسات مشترک فراوان با مجمع نمایندگان استان، وزرا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بود و همچنین ارتباط موثری با سیستم بانکی برای تامین به‌موقع منابع از طریق اوراق و مشارکت برقرار شد که خوشبختانه نتایج بسیار خوبی در پی داشت.

وی به دستاورد‌های حوزه آب اشاره کرد و گفت در حوزه آب، علاوه بر رشد قابل توجه اعتبارات، سند یکپارچه توسعه آب استان به صورت جامع و برای تمامی بخش‌های شرب، صنعت و گردشگری تهیه شد.

به گفته استاندار در ابتدای سال ۱۴۰۳، اعتبار مصوب برای ۱۰۳ پروژه ملی آب، یکهزارو ۱۰۰ میلیارد تومان بود که با بهره‌گیری از مکانیزم‌های هوشمندانه بودجه‌ای اعتبارات این بخش را به ۱۵۵ درصد افزایش دادیم و مبلغ یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان جذب کردیم.

استاندار به مصادیق این هزینه‌ها پرداخت و افزود: این منابع در پروژه‌های حیاتی سد تنگ سرخ که تنها در سال گذشته بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان در آن هزینه شد (معادل ۳۰ درصد کل هزینه‌های دهه گذشته)، سد سقاوه، آبرسانی به شهر‌های دهدشت، سوق، لیکک و چرام، آبرسانی به دشت‌های امامزاده جعفر، آبریز و خان احمد تزریق شد.

وی یادآد آور شد: جذب ۹۴۲ میلیارد تومان از طریق اوراق در بخش آب استان که بیش از ۲۵ درصد کل اوراق بخش آب کشور بود، نتیجه پیگیری‎ها و همدلی‌هاست.

رحمانی تصریح کرد: مجوز کمیسیون ماده (۲۳) را برای پنج پروژه بزرگ از جمله سد آبریز، سامانه انتقال آب سد تنگ سرخ، آبرسانی دیشموک و سد سرپری اخذ کردیم که کاری بسیار بزرگ و ارزشمند محسوب می‌شود و در مجموع، ۱۶ پروژه در پیوست قانون بودجه ۱۴۰۴ قرار گرفت.

وی تصریح کرد: اعتبارات بخش آب استان از یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مصوب اولیه در سال ۱۴۰۳، به سه هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که رشد سه برابری را نشان می‌دهد و پیگیر برای جذب منابع بیشتر از طریق مکانیزم ماده ۵۶ هستیم.

رحمانی عنوان کرد: در حوزه راه، اعتبار مصوب ابتدای سال گذشته ۵۵۳ میلیارد تومان بود، اما با تلاش همکاران در اداره کل راه و شهرسازی، یکهزار و ۴۷۴ میلیارد تومان جذب شد که این منابع باعث فعال‌سازی کلیه پروژه‌های مهم از جمله محور‌های یاسوج-شیراز، یاسوج-اصفهان، محور اقلید، محور گچساران-گناوه، دیلم-بهبهان و برای رفع مشکلات محور پاتاوه-دهدشت شد.

استاندار، یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این بخش را پیگیری اتصال استان به شبکه آزادراه‌های کشور عنوان کرد و گفت با پیگیری‌های مستمر و دیدار با وزیر راه و شهرسازی مصوبه اتصال استان به شبکه آزادراه‌های کشور نتیجه بخش شد و در آینده‌ای نزدیک عملیات اجرایی اولین قطعه ۱۰ کیلومتری این محور با اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

رحمانی با مقایسه آماری افزود: اعتبار مصوب راه‌های اصلی استان از ۵۵۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳، به ۱۶۹۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که رشد ۲۰۸ درصدی را نشان می‌دهد و این در حالی است که متوسط رشد اعتبارات راه‌های کشور ۴۰ درصد بوده و این آمار نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به استان کهگیلویه و بویراحمد است.

استاندار خاطرنشان کرد: در حوزه راه‌های فرعی و روستایی تحت پوشش اداره کل حمل و نقل و راهداری نیز اعتبارات از ۵۴۰ میلیارد تومان به یکهزار و ۶۷۰ میلیارد تومان افزایش یافت که بیش از سه برابر شده است.

رحمانی ادامه داد: توافقنامه‌ای با رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور منعقد شده که حداقل سه هزار میلیارد تومان در این بخش هزینه شود که اقدامات بسیار خوبی در توسعه و احداث آسفالت معابر روستایی و فرعی به همراه خواهد داشت.

رحمانی به حوزه برق نیز اشاره کرد و یادآور شد: در حوزه برق، علاوه بر اجرای پروژه‌های کوچک‌مقیاس با هزینه ۴۶۰ میلیارد تومان، هشت پروژه حیاتی با مجموع اعتبار ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان تعریف شد که شش پروژه تکمیل و آماده افتتاح است و ۲ پروژه باقیمانده تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار عنوان کرد: شش پروژه جدید با اعتبار سه هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان برای سال جاری تعریف شد که سرجمع به ۱۴ پروژه می‎رسد و استان را ظرف دو سال آینده به یکی از پنج استان برتر کشور از نظر زیرساخت‌های برق تبدیل خواهد کرد.

رحمانی تصریح کرد: در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با سفر وزیر در دی‌ماه سال گذشته، ۴۵ مصوبه برای ارتقای شاخص‌های استان اخذ شد و در اجرای این مصوبات، در یک سال گذشته یکهزار و ۴۲۵ میلیارد تومان هزینه شده و شاخص‌های ارتباطاتی استان ۹ پله ارتقا یافته است که اجرای کامل این مصوبات، استان را ظرف دو سال آینده به یکی از دو یا سه استان برتر کشور تبدیل خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای توسعه استان نیازمند مشارکت همه آحاد جامعه هستیم و حضور پررنگ مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی زمینه‌ساز رشد و ترقی استان است.