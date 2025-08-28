لیگ دوومیدانی نوجوانان و جوانان؛ پیشتازی دختران چادر ملو در پایان مرحله نخست
مرحله نخست رقابتهای دو و میدانی نوجوانان و جوانان قهرمانی باشگاههای کشور با پیشتازی تیم چادر ملو اردکان در بخش بانوان به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله نخست رقابتهای دو و میدانی نوجوانان و جوانان قهرمانی باشگاههای کشور در بخش بانوان با پیشتازی چادر ملو اردکان و ثبت ۲ رکورد ملی و یک رکورد باشگاهی جدید به پایان رسید.
در جریان برگزاری این رقابتها و در ماده ۳۰۰۰ متر بامانع، هانیه شهپری از تیم چادر ملو اردکان با ثبت زمان ۱۰:۳۲.۱۰ دقیقه، رکورد باشگاهی این ماده را که پیش از با رکورد ۱۰:۵۹.۷۴ دقیقه که در اختیار آتوسا آتش بجان بود شکست.
هانیه شهپری روز گذشته نیز در ماده ۳۰۰۰ متر با ثبت زمان ۹:۵۳.۹۱ دقیقه رکورد ملی این ماده که با زمان ۹:۵۸.۸۴ دقیقه در اختیار خودش بود را هم جابجا کرد.
سامیا شهپری دیگر ورزشکار تیم چادر ملو اردکان با ثبت زمان ۱۰:۰۸.۴۳ دقیقه رکورد ملی ۳۰۰۰ متر نوجوانان ایران را شکست.
نتایج برترینهای روز پایانی به شرح زیر است:
۴۰۰ متر بامانع:
۱- پردیس کاکه سوری – گل گهر سیرجان – ۱:۰۶.۹۳ دقیقه
۲- ملیکا زارع بیدکی – چادر ملو اردکان – ۱:۰۸.۰۱ دقیقه
۳- فاطیما خسروی – چادر ملو اردکان – ۱:۱۲.۶۷ دقیقه
پرتاب نیزه:
۱- نازنین علی کرمی – چادر ملو اردکان – ۳۵.۳۵ متر
۲- مینا مصطفوی – چادر ملو اردکان – ۳۱.۵۱ متر
۳- نسترن فشخورانی – آکادمی تهران – ۲۹.۹۱ متر
هفتگانه:
۱- غزل فریس آبادی – چادر ملو اردکان – ۳۵۷۹ امتیاز
۲- مریم بابایی – چادر ملو اردکان – ۲۵۰۱ امتیاز
پرش طول:
۱- حنانه عطایی – چادر ملو اردکان – ۵.۴۸ متر
۲- مائده سلاجقه – گل گهر سیرجان – ۵.۴۷ متر
۳- پارمیدا فتاحی – آکادمی تهران – ۵.۱۲ متر
۳۰۰۰ متر بامانع:
۱- هانیه شه پری – چادر ملو اردکان – ۱۰:۳۲.۱۰ دقیقه (رکورد جدید باشگاهی)
۲- آتوسا آتش بجان – آکادمی کاکتوس خراسان – ۱۱:۴۸.۴۰ دقیقه
۳- رها احمدی – چادر ملو اردکان – ۱۲:۱۱.۶۳ دقیقه
پرتاب وزنه:
۱- صبا عزت آبادی – گل گهر سیرجان – ۱۲.۱۰ متر
۲- یگانه احمدی – آکادمی کاکتوس خراسان – ۱۱.۲۷ متر
۳- ساجده سادات علوی مقدم – آکادمی کاکتوس خراسان – ۱۰.۷۷ متر
۲۰۰ متر:
۱- آستو کانتا – آکادمی تهران – ۲۶.۹۱ ثانیه
۲- غزاله عشقی – آکادمی تهران – ۲۷.۵۷ ثانیه
۳- کیمیا شریفی – گل گهر سیرجان – ۲۷.۹۶ ثانیه
۵۰۰۰ متر:
۱- مریم احمدی – چادر ملو اردکان – ۱۹:۳۱.۵۳ دقیقه
۲- سانیا احدیان – آکادمی کاکتوس خراسان – ۱۹:۵۶.۵۸ دقیقه
۳- مرضیه عباسی - آکادمی کاکتوس خراسان – ۲۱:۳۰.۷۴ دقیقه
۱۵۰۰ متر:
۱- سامیه شه پری – چادر ملو اردکان – ۴:۵۰.۴۱ دقیقه
۲- فرنوش چراغی – آکادمی کاکتوس خراسان – ۵:۰۴.۰۳ دقیقه
۳- ریحان رحمانی – آکادمی کاکتوس خراسان – ۵:۵۸.۳۳ دقیقه
۴ در ۴۰۰ متر امدادی:
۱- چادر ملو اردکان (پرنیان فراهانی، پریسا امینی، ملیکا زارع، فاطیما خسروی) – ۴:۰۷.۹۰ دقیقه
۲- گل گهر سیرجان (زهرا راهداری، مائده عربی، پردیس کاکه سوری، نرجس امیر طاهری) – ۴:۴۹.۱۵ دقیقه
نتایج تیمی:
چادر ملو اردکان – ۲۸۰ امتیاز
گل گهر سیرجان – ۱۶۳ امتیاز
آکادمی کاکتوس خراسان – ۱۰۸ امتیاز
آکادمی تهران – ۱۰۰ امتیاز