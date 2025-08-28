مرحله نخست رقابت‌های دو و میدانی نوجوانان و جوانان قهرمانی باشگاه‌های کشور با پیشتازی تیم چادر ملو اردکان در بخش بانوان به پایان رسید.

لیگ دوومیدانی نوجوانان و جوانان؛ پیشتازی دختران چادر ملو در پایان مرحله نخست

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله نخست رقابت‌های دو و میدانی نوجوانان و جوانان قهرمانی باشگاه‌های کشور در بخش بانوان با پیشتازی چادر ملو اردکان و ثبت ۲ رکورد ملی و یک رکورد باشگاهی جدید به پایان رسید.

در جریان برگزاری این رقابت‌ها و در ماده ۳۰۰۰ متر بامانع، هانیه شه‌پری از تیم چادر ملو اردکان با ثبت زمان ۱۰:۳۲.۱۰ دقیقه، رکورد باشگاهی این ماده را که پیش از با رکورد ۱۰:۵۹.۷۴ دقیقه که در اختیار آتوسا آتش بجان بود شکست.

هانیه شه‌پری روز گذشته نیز در ماده ۳۰۰۰ متر با ثبت زمان ۹:۵۳.۹۱ دقیقه رکورد ملی این ماده که با زمان ۹:۵۸.۸۴ دقیقه در اختیار خودش بود را هم جابجا کرد.

سامیا شه‌پری دیگر ورزشکار تیم چادر ملو اردکان با ثبت زمان ۱۰:۰۸.۴۳ دقیقه رکورد ملی ۳۰۰۰ متر نوجوانان ایران را شکست.

نتایج برترین‌های روز پایانی به شرح زیر است:

۴۰۰ متر بامانع:

۱- پردیس کاکه سوری – گل گهر سیرجان – ۱:۰۶.۹۳ دقیقه

۲- ملیکا زارع بیدکی – چادر ملو اردکان – ۱:۰۸.۰۱ دقیقه

۳- فاطیما خسروی – چادر ملو اردکان – ۱:۱۲.۶۷ دقیقه

پرتاب نیزه:

۱- نازنین علی کرمی – چادر ملو اردکان – ۳۵.۳۵ متر

۲- مینا مصطفوی – چادر ملو اردکان – ۳۱.۵۱ متر

۳- نسترن فشخورانی – آکادمی تهران – ۲۹.۹۱ متر

هفتگانه:

۱- غزل فریس آبادی – چادر ملو اردکان – ۳۵۷۹ امتیاز

۲- مریم بابایی – چادر ملو اردکان – ۲۵۰۱ امتیاز

پرش طول:

۱- حنانه عطایی – چادر ملو اردکان – ۵.۴۸ متر

۲- مائده سلاجقه – گل گهر سیرجان – ۵.۴۷ متر

۳- پارمیدا فتاحی – آکادمی تهران – ۵.۱۲ متر

۳۰۰۰ متر بامانع:

۱- هانیه شه پری – چادر ملو اردکان – ۱۰:۳۲.۱۰ دقیقه (رکورد جدید باشگاهی)

۲- آتوسا آتش بجان – آکادمی کاکتوس خراسان – ۱۱:۴۸.۴۰ دقیقه

۳- رها احمدی – چادر ملو اردکان – ۱۲:۱۱.۶۳ دقیقه

پرتاب وزنه:

۱- صبا عزت آبادی – گل گهر سیرجان – ۱۲.۱۰ متر

۲- یگانه احمدی – آکادمی کاکتوس خراسان – ۱۱.۲۷ متر

۳- ساجده سادات علوی مقدم – آکادمی کاکتوس خراسان – ۱۰.۷۷ متر

۲۰۰ متر:

۱- آستو کانتا – آکادمی تهران – ۲۶.۹۱ ثانیه

۲- غزاله عشقی – آکادمی تهران – ۲۷.۵۷ ثانیه

۳- کیمیا شریفی – گل گهر سیرجان – ۲۷.۹۶ ثانیه

۵۰۰۰ متر:

۱- مریم احمدی – چادر ملو اردکان – ۱۹:۳۱.۵۳ دقیقه

۲- سانیا احدیان – آکادمی کاکتوس خراسان – ۱۹:۵۶.۵۸ دقیقه

۳- مرضیه عباسی - آکادمی کاکتوس خراسان – ۲۱:۳۰.۷۴ دقیقه

۱۵۰۰ متر:

۱- سامیه شه پری – چادر ملو اردکان – ۴:۵۰.۴۱ دقیقه

۲- فرنوش چراغی – آکادمی کاکتوس خراسان – ۵:۰۴.۰۳ دقیقه

۳- ریحان رحمانی – آکادمی کاکتوس خراسان – ۵:۵۸.۳۳ دقیقه

۴ در ۴۰۰ متر امدادی:

۱- چادر ملو اردکان (پرنیان فراهانی، پریسا امینی، ملیکا زارع، فاطیما خسروی) – ۴:۰۷.۹۰ دقیقه

۲- گل گهر سیرجان (زهرا راهداری، مائده عربی، پردیس کاکه سوری، نرجس امیر طاهری) – ۴:۴۹.۱۵ دقیقه

نتایج تیمی:

چادر ملو اردکان – ۲۸۰ امتیاز

گل گهر سیرجان – ۱۶۳ امتیاز

آکادمی کاکتوس خراسان – ۱۰۸ امتیاز

آکادمی تهران – ۱۰۰ امتیاز