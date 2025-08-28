پخش زنده
استاندار قم با اشاره به کمبود ۳۰۰ مگاواتی در تولید برق در استان قم گفت: تا سال آینده با وارد مدار شدن ۹۰۰ مگاوات نیروگاه کوچک مقیاس خورشیدی ناترازی برق در قم رفع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، استاندار قم در نشست مردمی محله محور در کوچه آهنیهای بلوار شهید محلاتی و در مسجد اباذر در خصوص در زمینه ناترازی برق و خاموشیها گفت: قطعی برق کمتر به دلیل مدیریت است و مواردی مانند گرمای هوا و افزایش مصرف برق، کم بارشی و از مدار خارج شدن توربینهای آبی و ساخت کمتر نیروگاه است و برای این مشکل از ۶ ماه گذشته ساخت نیروگاههای خورشیدی آغاز شده است و ۲۵ مگاوات در شهریور ماه به بهره برداری خواهد رسید.
اکبر بهنام جو افزود: دولت مدیریت میکند و مجوز ساخت نیروگاههای خورشیدی را میدهد و در استان ساخت ۶۰۰ مگاوات تولید برق خورشیدی را برنامه ریزی کردهایم.
وی گفت: سهم استان قم از قطعی برق۳۰۰ مگاوات برق است و با این مقدار کمبود در مصرف روبه رو هستیم و برای رفع کمبودها ۹۰۰ مگاوات نیروگاه کوچک مقیاس خورشیدی در دست ساخت است و تا سال آینده این مقدار از تولید برق وارد مدار خواهد شد.
استاندار قم افزود: ۱۷۰۰ مگاوات هم نیروگاه خورشیدی بزرگ مقیاس داریم و ساخت این نیروگاهها زمان بر است و به دلیل نیاز به پست برقهای بزرگ، بین ۲ تا ۳ سال طول خواهد کشید.
بهنام جو ساخت نیروگاههای خورشیدی در مدارس و ادارات را از دیگر برنامهها برای تامین برق در استان عنوان کرد و گفت: ساخت نیروگاه خورشیدی در ۱۶ مدرسه آغاز شده است.
وی با اشاره با اینکه این دیدار و نشستهای مردمی محله محور از پردیسان و شیخ آباد آغاز شد و مسائل و مشکلات این مناطق بررسی شده و ادامه این نشستها در سایر مساجد پیگیری خواهد شد گفت: حل مسائل به صورت محله محور در مساجد بهتر و جدیتر و دارای برکات است و برای حل مشکلات نیازمند اقدام و حرکت و هم افزایی جمعی هستیم.
استاندار با اشاره به اینکه در پردیسان ۴۲ هزار واحد فاقد سند مالکیت وجود دارد و مردم بلاتکلیف هستند گفت: این مسئله به معضلی تبدیل شده و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است و با همکاری اداره ثبت، شهرداری و نظام مهندسی این موضوع در دست پیگیری قرار گرفته است و امیدواریم تا ۶ ماه آینده این مشکل رفع شده و سند این واحدها شود.
بهنام جو از دریافت مجوز تامین اعتبار در زمان سفر رئیس جمهور به قم برای ساخت پارکینگ خبر داد و گفت: از ایشان مجوز گرفتیم که ۱۰ همت اعتبار به قم اختصاص یابد و اعتبار برای ساخت پارکینگ هم در منطقه جمکران و سایر نقاط شهر انجام شود.
استاندار در مورد گازوئیل برای کسبه گفت: برای کسبه به صورت انفرادی سهمیه سوخت وجود ندارد، اما برای مجتمعهای تجاری میتوان سهمیه تخصیص داد، اما برای متقاضیان انفرادی سهمیهای وجود ندارد.
وی نسبت به بالا بودن بی تحرکی و شکل گیری زمینههای بیماریهای خاموش مانند دیابت و فشار خون و سرطان در استان هشدار داد و گفت: پزشکان راه حل این مشکل را افزایش تحرک و ورزش همگانی میدانند و محلاتی که گسترش ورزش همگانی را عملیاتی کنند، مشوقها و امکانات لازم برای آنان در نظر گرفته خواهد شد.
در این نشست شش نفر از اهالی محل مشکلات و مسائل خود را مطرح کردند که این مشکلات شامل اختصاص سهمیه گازوئیل به کسبه برای استفاده در موتور برقها در زمان خاموشی، مشکل ترافیک و محله پر رفت و آمد، سرویس بهداشتی، پارکینگ و بوستان، تامین برق محلات با نصب پنل خورشیدی در پشت بام مساجد، افزایش ساعت کاری کسبه با همراهی مسئولان بعد از ساعت ۲۴ به علت زیست شبانه مردم، از موضوعاتی بود که اهالی مسجد اباذر با استاندار مطرح کردند.