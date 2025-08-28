برد پرگل تیم فوتسال دختران جوان ایران مقابل امید تهران
دختران جوان فوتسال کشورمان در دیداری تدارکاتی پیروز میدان شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، صبح امروز (پنج شنبه ۶ شهریور) و در سالن فوتسال کمپ تیمهای ملی، تیم ملی فوتسال جوانان بانوان در چارچوب دیداری تدارکاتی به مصاف تیم امید تهران رفت و در پایان با نتیجه پرگل ۹ بر صفر به پیروزی دست یافت.
گلهای تیم شریف در این مسابقه توسط نیایش رحمانی (۲ گل)، نرگس امیرمحسنی (۲ گل)، سارینا زارع حقیقی (۲ گل)، ستایش رضایی صلاحی، حدیث یاری سرارودی و طناز باقرینیا به ثمر رسید.
این مسابقه با هدف افزایش هماهنگی تیمی و بررسی شرایط فنی بازیکنان برگزار شد و شاگردان شریف با اجرای برنامههای تاکتیکی کادر فنی توانستند عملکردی منسجم و قدرتمندانه از خود به نمایش بگذارند.