به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در پنجمین روز از هفته دولت وزیر اقتصاد به منظور بهره برداری از چند طرح عمرانی وارد خوزستان شد.

علی مدنی زاده سپس وارد منطقه آزاد اروند شد تا از چند طرح توسعه بهره برداری کند. وزیر اقتصاد خوزستان را بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری در همه بخش‌ها بویژه صنعت و کشاورزی برشمرد.

وزیر اقتصاد بعد از ظهر امروز با ورود به شهرک صنعتی آبادان در نشست فعالان اقتصادی در منطقه آزاد اروند شرکت کرد.

مصطفی خانزادی مدیر عامل منطقه آزاد در این نشست گفت: رونق اقتصادی به شدت آسیب دیده، برای حل مشکلات اقتصادی مردم به خصوص مردم آبادان و خرمشهر باید برنامه ریزی شود.

نماینده مردم خرمشهر هم در این نشست با پیشنهاد کاهش عوارض ورود خودرو گفت: این اقدام می‌تواند حرکتی به سمت افزایش فعالیت در این زمینه باشد.

مصطفی مطورزاده افزود: فرصت منطقه آزاد اروند مختص آبادان و خرمشهر است و نباید جای دیگر هزینه شود، خودرو‌های منطقه آزاد اروند در خارج از منطقه پلاک گذاری می‌شود لازم استاین امر بهد به منطقه بازگردد.

وی خاطر نشان کرد: چرا جوانان ما باید بروند در کشور‌های همجوار فعالیت کنند در صورتی که فرصت شغلی در منطقه ما فراهم است، اما نیاز به حمایت دارند.

یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی هم با تاکید بر اینکه همه زیر ساخت‌های شهری در آبادان و خرمشهر آسیب دیدن و بعد از جنگ همچنان با مشکل مواجه است از جمله فاضلاب یادآور شد: افت شاخص‌های سرمایه گذاری خصوصی ملموس است اگر حل نشود یعنی سرمایه گذاری خصوصی به زودی از بین می‌رود.

جواد سعدون زاده افزود: افت صادرات، فرصت های اشتغال و از دست دادن فرصت‌های اقتصادی بزرگ را خواهیم داشت اکر به پتانسیل سرمایه گذاری خصوصی توجه نشود.

وی خاطر نشان کرد: خط اعتباری ویژه برای نوسازی تمام زیرساخت‌های شهری و مشکلات اقتصادی اگر فراهم نشود محال است به وضعیت مطلوبی برسیم.

سید محمد مولوی یکی دیگر از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش اقتصاد دریا محور در رونق اقتصادی گفت: ما هرسال باید یک و نیم میلیون شغل ایجاد کنیم، اما این محقق نشده است.

وی خاطر نشان کرد: ستاد ملی توسعه اروند رود برای اجرای طرح‌های پیش ران را راه اندازی و پیگیری می کنیم، ستاد ملی ترانزیت داریم هفت وزیر و دو سه نفر از روسای سازمان عضو هستند چرا تا این لحظه یک کلمه از ظرفیت مرز ما صحبت نشده است؟

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید محدوده‌ی منطقه آزاداروند بازنگری و اصلاح شود یادآور شد: اروند و چویبده از محدودهدخارج شده و تراز صادرات کاهش یافته است، دو گمرک اروند و چویبده را تخصصی کنند و شاهد رونق آن باشند.

مولوی گفت: با استقرار گمرکات در مبادی ورودی منطقه آزاد و حذف دوگانگی حاکمیتی کمک کنید استان روی ریل توسعه قرار بگیرد.

امام جمعه خرمشهر هم لایروبی اروند را یک امر ضروری دانست و گفت: اگر می خواهیم پیشرفت کنیم، باید تسهیلات ویژه به سرمایه گذاران خصوصی اعطا کنیم و دوگانگی حاکمیتی باید حل بشود.

حجت الاسلام عادل پور افزود: در شلمچه یکی از مشکلات ما نبود شعبه ارزی یک بانک ایرانی، نبود صرافی مجاز، برای تجار و گردشگران است.

