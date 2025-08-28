پخش زنده
امروز: -
با حضور وزیر علوم و استاندار اصفهان تفاهمنامهای به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان میان دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت فولاد مبارکه امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حسین سیمایی صراف در حاشیه بازدید از مرکز نوآوری فولاد مبارکه در جمع خبرنگاران با اشاره به توجه ویژه فولاد مبارکه به بخش دانشگاهی، گفت: تفاهمنامهای به ارزش پنج هزار میلیارد تومان میان دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت فولاد مبارکه امضا شد که گامی مؤثر برای تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت است.
وی افزود: این همکاریها میتواند فاصله میان آموزش نظری و کاربرد عملی را کاهش دهد چراکه از یک سو، دانشجویان و استادان با انگیزه بیشتر به فعالیتهای علمی و آموزشی میپردازند و از سوی دیگر، تحقیق و توسعه به صورت مستقیم در صنعت جریان مییابد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه روند حکمرانی در کشور علمیتر شده است، گفت: تصمیمگیریهای کلان بیش از گذشته بر پایه دادههای علمی و پژوهشهای دانشگاهی صورت میگیرد که این خود نتیجه تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت است.
حسین سیمایی صراف تأکید کرد: اجرای موفق این تفاهمنامه میتواند به تقویت هرچه بیشتر جایگاه دانشگاهها در توسعه کشور منجر شود و نقش مؤثری در ارتقای توان علمی و فناوری صنعت ایفا کند.