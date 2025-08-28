در نشست شورای امنیت که با موضع غزه برگزار شد، همه اعضای این شورا به جز آمریکا، تداوم جنایات رژیم صهیونیستی را در غزه محکوم و توقف سریع آن را خواستار شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، بعد از این نشست که باز به علت حمایت بی وقفه آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی هیچ تنبیه و مجازاتی برای این رژیم وضع نشد، ۱۴ عضو این شورای برای فرار از ننگ بزرگ تاریخی سکوت در برابر فاجعه غزه، بیانیه‌ای مشترک صادرو در آن توقف جنایات رژیم صهیونیسی را خواستار شدند.

این اعضای شورای امنیت در این بیانیه تاکید کردند: ما خواستار آتش‌بس فوری، بدون قید و شرط و دائمی هستیم. ما خواستار افزایش قابل توجه کمک‌های بشردوستانه در سراسر غزه هستیم. اسرائیل باید فوراً و بدون قید و شرط تمام محدودیت‌های مربوط به ارسال کمک‌ها را لغو کند. ما از اسرائیل می‌خواهیم که فوراً تصمیم خود برای گسترش بیشتر عملیات نظامی در غزه با هدف تصرف شهر غزه را لغو کند.

در این نشست مدیر اجرایی سازمان بین‌المللی نجات کودکان اعلام کرد: غذا و نان، به آرزوی کودکان غزه تبدیل شده است. وی گفت: کودکان نحیف و ناتوان در درمانگاه‌های غزه، دیگر حتی قدرت تکلم و گریه کردن از درد را سهم ندارند. همین الان که ما اینجاییم، کودکان در غزه به علت گرسنگی، یک پس از دیگری می‌میرند و غذا و نان، به آرزوی کودکان غزه تبدیل شده است. قحطی در غزه یک سیاست عمدی و مهندسی‌شده است و اسرائیل از گرسنگی شدید به عنوان یک سلاح جنگی استفاده می‌کند.

جویس مسویا، دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه هم در این جلسه شورای امنیت گفت: وقوع قحطی در غزه تایید شده و اکنون غزه گرفتار قحطی است. در حال حاضر بیش از نیم میلیون نفر از مردم غزه با گرسنگی، فقر و مرگ مواجهند و پیش‌بینی می‌شود که این تعداد در چند هفته آینده به ۶۴۰ هزار نفر افزایش یابد. دستکم ۱۳۲ هزار کودک زیر پنج سال از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند و بیش از ۴۳ هزار کودک در معرض خطر مرگ قرار دارند. علاوه بر اینها تعداد زنان باردار و شیرده در غزه که گرفتار سوء تغذیه حاد هستند، نزدیک به ۵۵ هزار نفر است.