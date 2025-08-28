پخش زنده
امروز: -
سیاُمین دوره مسابقههای سراسری قرآن و عترت کارکنان پایور و وظیفه فراجا، آبانماه امسال در شیراز، برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آبان ماه امسال، شیراز میزبان سیاُمین دوره مسابقههای سراسری قرآن و عترت کارکنان پایور و وظیفه نیروی انتظامی کشور خواهد بود که با حضور ۳۰۰ نخبه قرآنی در جوار بارگاه ملکوتی حضرت احمدبنموسی شاهچراغ (ع) برگزار میشود.
سردار عزیزاله ملکی، فرمانده انتظامی استان فارس گفت: بیش از ۳۰ هزار نفر از کارکنان فراجا در مراحل مقدماتی یگانی، شهرستانی و استانی این دوره از مسابقه ها شرکت کردند و در نهایت پس از چند مرحله داوری، ۳۰۰ نفر به مرحله نهایی در شیراز راه یافتهاند، این تعداد نسبت به سال گذشته رشد ۱۵ درصدی نشان میدهد.
سردار ملکی با اشاره به نامگذاری این دوره به یاد شهیدان امنیت و اقتدار، ادامه داد: این دوره از رقابتها در ۱۳ رشته شامل حفظ قرآن (کل، ۲۰ جزء، ۱۵ جزء، ۱۰ جزء، ۵ جزء و ۳ جزء)، قرائت تحقیق و ترتیل، اذان، مفاهیم سطح یک و دو، مفاهیم نهجالبلاغه و مناجاتخوانی برگزار میشود.
فرمانده انتظامی استان فارس افزود: ۱۵ نفر از داوران و استادان بینالمللی قرآن کریم، داوری این مسابقهها را بر عهده خواهند داشت تا سطح کیفی و حرفهای رقابتها تضمین شود.
سردار ملکی گفت: از تفاوتهای مهم رقابتهای این دوره با سالهای گذشته، افزودن رشتههای «مفاهیم نهجالبلاغه» و «مناجاتخوانی» است، و هدف از این اقدام، گسترش انس کارکنان با میراث گرانبهای قرآن و نهجالبلاغه است؛ همان دو بال نجات انسان که پیامبر اعظم (ص) آن را به عنوان ثقلین معرفی فرمودند.
وی با اشاره به همزمانی برگزاری مسابقه ها، با برپایی محفل اُنس با قرآن کریم با حضور قاریان و حافظان برجسته و مشارکت عموم مردم در حرم حضرت شاهچراغ (ع) تصریح کرد: این برنامه فرصتی است تا فضای عمومی مسابقهها از حالت صرفاً رقابتی فراتر رفته و به گردهمایی معنوی و مردمی تبدیل شود.
فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به مطالبات رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) برای تحقق «پلیس در تراز جامعه قرآنی و انقلاب اسلامی»، افزود: برگزاری چنین رویدادهایی گامی جدی در مسیر ارتقای بُعد فرهنگی و معنوی پلیس است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران افتخار دارد که مأموریتهای خود را در چارچوب آموزههای قرآن و عترت برنامهریزی و اجرا کند.