به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از الاخبار، محمود قماطی عضو شورای سیاسی حزب الله اعلام کرد: همه اتفاق نظر دارند که تحویل سلاح مقاومت خیانت به لبنان، میهن، حاکمیت و استقلال کشور است و موضع ملی هرگز تحت شدیدترین فشار‌های بین المللی و منطقه‌ای و آتشین تغییر نخواهد کرد.

محمود قماطی در دیدار با نمایندگان احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های ملی و اسلامی در منطقه الخروب در برجا گفت: نیرنگ و فریب جدیدی که تام باراک فرستاده آمریکا در دستور کار قرار داده است اشغال روستا‌های خط مقدم، یک اشغال مدنی و اقتصادی برای ممانعت از بازگشت ساکنان آن است.

قماطی از آمادگی برخی رژیم‌های عربی برای تامین مالی این پروژه صهیونیستی ابراز تاسف کرد و گفت: ما لبنان را در چنگال دشمن اسرائیلی و در چنگال آمریکا رها نخواهیم کرد و هرگز نخواهیم پذیرفت که لبنان برای مقابله با این توطئه به ابزار خرد شده برای آمریکا تبدیل شود.

وی اشاره کرد مقاومت لبنان متشکل از احزاب و گروه‌هایی از چپ و راست، ملی گرا، عربیسم و کمونیسم و اسلامی است و برخی امروز تلاش می‌کنند به مقاومت صفت طایفه‌ای بدهند و می‌گویند مقاومت لبنان، یک مقاومت شیعه است. هدف توطئه گران نابودی شیعه است، زیرا آنان مقاومت می‌کنند، اما حقیقت این است که این مقاومت متعلق به یک طایفه نیست و همه طیف‌ها و گروه‌های لبنانی در مقاومت مشارکت دارند و شهدا از همه طیف‌ها و گروه‌های لبنانی در جریان جنگ بوده است. علاوه بر آن غیرنظامیانی از سرتاسر لبنان به شهادت رسیده‌اند.

عضو شورای سیاسی حزب الله تاکید کرد خلع سلاح مقاومت بزرگ‌ترین ننگ و عار و حقارت و خواری است که دولت لبنان در حق مقاومت مرتکب می‌شود. ما هرگز سلاح مان را تحویل نخواهیم داد و حتی یک گلوله آن را (تحویل نخواهیم داد).

قماطی این سوال را مطرح کرد: چگونه از محصور بودن سلاح سخن می‌گویند و فقط از خلع سلاح حزب الله صحبت می‌کنند در حالی که سلاح (متعلق به حزب) نیرو‌های لبنانی (القوات اللبنانیه) با کمک آمریکا در سطحی گسترده در انبار‌ها و زاغه‌ها وجود دارد. همه ما تاریخ سمیر جعجع و تاریخ این حزب در خونریزی و کشتار را می‌دانیم کسی که برای هیچ یک از لبنانی‌ها استثنایی قائل نشد و خون لبنانی‌ها از طوایف مختلف به دست این حزب (القوات اللبنانیه) ریخته شده است. خون رشید کرامه نخست وزیر سنی تا خانواده‌ها و روسای جمهور مارونی نیز بر گردن سمیر جعجع و حزب وابسته به وی است. عناصر این حزب وارد نبرد با ارتش لبنان نیز شدند و افسران و سربازان ارتش نیز به ضرب گلوله عناصر جعجع به شهادت رسیدند.

وی اظهار داشت در این طرح غربی به تبدیل کردن این رژیم به یک امر واقعی و آغاز روند سازش با چندین کشور عربی بسنده نشده است بلکه آن در رویای اسرائیل بزرگ است چیزی که نتانیاهو چند روز پیش اعلام کرد. قماطی خواستار احتیاط و امادگی جهان و امت عربی شد برای این که منطقه بر اساس برآورد‌های آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی و حامیان شان تسلیم شده است، اما همچنان یک مانع به نام مقاومت در فلسطین و لبنان وجود دارد که باید نابود و برداشته شود.

قماطی خطاب به کشور‌های عربی گفت: مقاومت لبنان، قدرت و نیرویی برای امنیت عربی است قبل از آن که (دشمن) به مصر و اردن برسد در صدد نابودی غزه و کرانه باختری است. اگر خط مقدم با قدرت مقاومت، پایدار و مقاوم باقی بماند، امنیت ملی عربی پایدار و مقاوم باقی می‌ماند و عکس آن نیز صحیح است. با وجود این، پس چرا با مقاومت مبارزه می‌کنید و مقامات لبنانی را برای رهایی از سلاح مقاومت تحت فشار قرار می‌دهید در صورتی که این سلاح یک عامل قدرت برای شما و همه آزادگان جهان عرب است.‌ای دولت‌ها و کشور‌های عربی (بدانید که)، امنیت ما، امنیت شماست.

از سوی دیگر زهیر الجنید هماهنگ کننده کل جبهه عمل اسلامی لبنان اعلام کرد هیچ فرقی بین مسلمان و دیگران و هیچ فرقی بین سنی یا شیعه یا دروزی و علوی و مسلمان یا مسیحی وجود ندارد؛ بنابراین ما که اینجا گردهم آمده‌ایم برای دفاع از حزب الله نیست بلکه برای دفاع از کرامت مان، اعتقادات مان و دین ماست که مقاومت در برابر دشمن را بر ما واجب کرده است؛ بنابراین طبیعی است که با همدیگر باشیم و با همدیگر باقی خواهیم ماند، زیرا ما زمانی که از سلاح مقاومت دفاع کنیم در واقع از سلاح خودمان، از کرامت و شرافت مان و از آینده فرزندان مان دفاع می‌کنیم.