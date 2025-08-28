طی روزهای آتی روند تدریجی کاهش دمای هوا پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی که توسط رضا مرادی معاون ادارهکل هواشناسی اعلام شد، تا اواسط هفته آینده جو استان به نسبت پایدار بوده و آسمان بیشتر مناطق، صاف و در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
با توجه به شرقی بودن جریانات سطحی در بیابانهای نواحی مرکزی کشور، طی این مدت گاهی انتقال ذرات معلق به آسمان استان دور از انتظار نیست؛ بنا بر این کیفیت هوا در برخی نقاط طی این مدت کاهشی یافته و غبارآلود خواهد بود.
