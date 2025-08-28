پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین گفت: در مهرماه سال جاری استان قزوین میزبان ارزیابان یونسکو برای بررسی منطقه در راستای ثبت جهانی قلعههای الموت خواهدبود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما سیدمهدی حسینی در نشست خبری هفته دولت و در جمع خبرنگاران افزود: ۲۹ اثر در کشور ثبت جهانی شده و خوشبختانه سیامین اثر بنام «قلعههای الموت» در مسیر جهانی شدن است که افتخاری برای قزوین و عاملی مهم در رونق گردشگری استان خواهد بود.
حسینی خاطرنشان کرد: دو پرونده مساجد تاریخی استان شامل مسجدجامع عتیق و مسجدالنبی نیز برای ثبت جهانی آماده شده و درحال تکمیل است که نشاندهنده پویایی و ظرفیت بالای استان در این زمینه است.
او تصریح کرد: این اتفاق مهم درحالی رخ میدهد که استان قزوین در نوروز امسال شاهد افزایش ۱۲درصدی گردشگران بودهاست.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با اشاره به اقدامات شاخص این ادارهکل طی یک سال گدشته اظهار کرد: برای حفظ و احیای آثار ارزشمند تاریخی، طی این مدت بیش از ۳۰ بنای تاریخی با سرمایهگذاری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان در استان ساماندهی و مرمت شدهاند و اعتبار ملی احداث سایتموزه سگزآباد در منطقه بوئینزهرا و همچنین سایتموزه سمیران در طارم تخصیص یافتهاست.
افزایش ۲۰۰ تخت اقامتی و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری
مدیرکل میراثفرهنگی استان اعلام کرد: در راستای توسعه ظرفیتهای اقامتی و پذیرایی ۱۱ طرح گردشگری با حجم سرمایهگذاری حدود ۳۰۰ میلیاردتومان به بهرهبرداری رسیده و ۲۰۰ تخت جدید به طرفیتهای اقامتی استان اضافه شدهاست.
این مقام مسئول همچنین اظهار کرد: ۸۳ میلیارد تومان تسهیلات گردشگری نیز به فعالان این بخش پرداخت شده که نقش مهمی در توسعه و رشد این صنعت دارد.
آموزش گردشگری در مدارس و رونق بیسابقه صنایعدستی با ۱۵۳۰ مجوز جدید
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: با هدف ارتقاء فرهنگ گردشگری و میراثدوستی، تفاهمنامهای با آموزش و پرورش برای اجرای آموزش گردشگری در مدارس استان منعقد شدهاست.
او افزود: در حوزه صنایعدستی نیز شاهد فعالیت چشمگیری بودهایم؛ با صدور ۱۵۳۰ مجوز جدید در سراسر استان شامل کارت شناسایی هنرمندان و پروانههای تولید کارگاهی و انفرادی اشتغالزایی و کارآفرینی در این بخش رونق یافتهاست.
حسینی بیان کرد: همچنین طی یک سال اخیر ۳۹۲ نفر شاغل و ۱۲۴۰ هنرجو در حوزه صنایعدستی استان آموزش دیدهاند که نویدبخش آیندهای روشن برای این حوزه است.
ثبت جهانی قلعههای الموت در یک قدمی؛ استان قزوین آماده جهشی بزرگ در حوزه گردشگری و میراثفرهنگی
رفع موانع ۳ پروژه بزرگ گردشگری
نادر محمدی معاون گردشگری استان نیز در این نشست با اعلام خبر رفع موانع سه پروژه بزرگ گردشگری در استان از صدور قریبالوقوع پروانه بهرهبرداری آنها خبر داد.
محمدی با اشاره به جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی گفت: طی ۶ ماه اخیر مجوز احداث سه هتل ۵ ستاره با حجم سرمایهگذاری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان در استان صادر شدهاست.
او همچنین از صدور۶۲ موافقت اصولی احداث تاسیسات گردشگری و ۲۸ مجوز بینام در حوزههای مختلف گردشگری خبر داد و هدف از این اقدام را تسهیل روند ورود سرمایهگذاران و تسریع در توسعه گردشگری استان عنوان کرد.
تبدیل قزوین به مقصد رویدادمحور گردشگری و برگزاری جشنواره ملی شیرینیهای سنتی
معاون گردشگری استان با تأکید بر اهمیت ایجاد جاذبههای متنوع برای گردشگران گفت: در ۶ ماه اخیر تلاش شده تا استان قزوین در کنار جاذبههای گردشگری تاریخی و طبیعی، به مقصدی رویدادمحور نیز تبدیل شود.
وی افزود: برگزاری جشن انگور، مراسم ۵۰ بدر و سایر رویدادهای فرهنگی و سنتی، باعث خواهد شد تا حضور گردشگران در فواصل زمانی کوتاهتر و به صورت مستمر تداوم داشته باشد.
محمدی همچنین از برگزاری جشنواره ملی شیرینیهای سنتی در استان خبر داد که فرصتی مناسب برای معرفی و عرضه توانمندیهای قزوین در این حوزه خواهد بود.
او افزود: در حوزه گردشگری خارجی، رتبه استان ارتقاء یافته که نشاندهنده افزایش ورود گردشگران خارجی و توسعه این بخش است.
معاون گردشگری و سرمایهگذاری استان استان همچنین از ثبت ملی ۲۸ رویداد فرهنگی در تقویم ملی رویدادهای گردشگری خبر داد.
توسعه صنایعدستی در قزوین با ایجاد اشتغال ۱۵۲۰ نفر/ افتتاح مرکز خلاق شیشه فوتی در حمام تاریخی
سیدمیثم حصاری معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان نیز در این نشست، از ایجاد اشتغال برای ۱۵۲۰ نفر در حوزه صنایعدستی استان خبر داد.
معاون صنایعدستی استان با اشاره به رونق بازار و فروش صنایعدستی در ماههای اخیر، از برگزاری یکی از بزرگترین رویدادهای ملی در این حوزه یاد کرد و گفت: بیستم خردادماه، استان قزوین میزبان بزرگترین ورکشاپ صنایعدستی کشور بود. همچنین، در ادامه برنامههای هفته قزوین، از یازدهم تا چهاردهم شهریور، رویدادهای متنوعی در بنای تاریخی داعی برگزار خواهد شد.
حصاری از افتتاح مرکز خلاق شیشه فوتی در حمام تاریخی حاج میرحسن نیز به عنوان یکی از اتفاقات مهم این حوزه یاد کرد و افزود: با بهرهبرداری از این مرکز، ضمن احیای یکی از هنرهای اصیل و در حال فراموشی، زمینه برای آموزش و تولید محصولات خلاقانه فراهم خواهد شد.
او همچنین از احیای دو رشته صنایعدستی در استان خبر داد و بر لزوم حمایت از فعالان این حوزه برای حفظ و ترویج میراث ملموس و ناملموس صنایعدستی تأکید کرد.
دو پرونده جهانی در دست اجرا و توسعه پروژههای مرمت مشارکتی
احسان نورانی، معاون میراث فرهنگی استان نیز در این نشست از پیشرفت چشمگیر فعالیتها در حوزه ثبت جهانی و مرمت آثار تاریخی خبر داد.
نورانی دو پرونده مهم در حال طی مراحل برای ثبت جهانی هستند؛ یکی مربوط به منطقه الموت و دیگری مربوط به مجموعه مساجد جامع عتیق و مسجد النبی که در همین راستا در حال حاضر بیش از ۷۰ نیروی انسانی در منطقه الموت درحال فعالیت هستند و اقدامات مرمتی در مکانهایی، چون قلعه الموت، لمبسر، شیرکوه، شمسکلایه و دیگر نقاط این منطقه درحال انجام است.
نورانی همچنین افزود: طی یکسال گدشته پروژههای مرمت مشارکتی متعددی به ویژه در مساجد تاریخی استان به اجرا درآمده که یکی از نقاط قوت این پروژهها، مشارکت فعال دستگاهها و مردم محلی بوده است؛ بهگونهای که ده مغازهدار در بازار قزوین، بهصورت داوطلبانه و مشارکتی در پروژههای مرمت بازار حضور یافتهاند.
او همچنین به اجرای ۹ پروژه کاوش باستانشناسی به منظور مطالعات باستان شناسی و تعیین عرصه حریم در محوطههای تاریخی استان اشاره کرد..
در این جلسه همچنین به سوالات خبرنگاران در حوزههای مختلف میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پاسخ داده شد.