مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به روند رو به رشد روابط تجاری کشورمان با کشور‌های عربی، بر ضرورت بهره‌گیری فعالان بخش خصوصی از ظرفیت‌های موجود در این بازار‌ها تأکید کرد.

به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، عبدالامیر ریبهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: کشور‌های عربی از مهمترین شرکای تجاری ایران درغرب آسیا به شمار می‌روند. کشور «عراق» نیز به عنوان شریک دوم تجاری کشور، یکی از واردکنندگان انواع ماشین آلات و خطوط تولید موادغذایی از استان خراسان رضوی بوده است.

وی همچنین کشور قطر را یکی دیگر از شرکای تجاری مهم حوزه خلیج فارس برشمرد و افزود: طی هماهنگی با «اداره کل صنعت، معدن وتجارت استان خراسان رضوی» و نیز «اتاق بازرگانی مشهد»، همایشی در جهت معرفی ظرفیت‌های ویژه تجاری کشور «قطر» و توسعه روابط تجاری با این کشور برگزار شد. در این همایش با توجه به حضور رایزن بازرگانی ما در کشور «قطر»، پروژه‌های قابل اجرا در این کشور معرفی و نحوه بازاریابی و ورود به بازار‌های هدف کشور «قطر» برای فعالان تجاری بخش خصوصی معرفی و تفسیر شد.

ریبهاوی، هدف از برگزاری این همایش‌ها را حمایت از بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای آشنایی با بازار‌های هدف و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و امکانات ایجاد شده از سوی دولت در این حوزه دانست و یادآور شد: شناسایی پتانسیل تجارت و معرفی بازار‌های هدف در کشور‌های مختلف به تشکل‌های اقتصادی و اتحادیه‌های صادراتی کشور، یکی از رسالت‌های سازمان توسعه تجارت ایران است.

وی گفت: به همین منظور با حضور در استان‌های کشور و با برگزاری سلسلسه همایش‌هایی مداوم و پیوسته، نحوه ورود و استفاده از ظرفیت اقتصادی کشور‌های هدف تجاری، برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی تببین می‌شود.

مدیرکل دفترغرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران، همچنین روابط تجاری با کشور «عمان» را نیز رو به افزایش دانست و حضور پررنگ هیأت تجاری این کشور در «نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران» را یکی از موارد توسعه روابط فی مابین عنوان کرد.