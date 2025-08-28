



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در حاشیه افتتاح طرح بازآفرینی شهری شیراز گفت: شهر شیراز دارای ۳۸۰ هکتار بافت تاریخی و هفت پروژه محدوده‌ای وابسته به حرم مطهر شاهچراغ (ع) است که برای همه آنها طرح بازآفرینی تهیه شده است. بخش عمده اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته نیز با مشارکت خود مردم بوده که رمز اصلی موفقیت بازآفرینی در شیراز به شمار می‌آید .

گلپایگانی با بیان اینکه باغ‌ها، خانه‌ها و بازار‌های تاریخی شیراز از جاذبه‌های بی‌نظیر گردشگری ایران محسوب می‌شوند، افزود: شرکت بازآفرینی شهری در حوزه‌های بافت تاریخی، سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده فعالیت دارد و امروز نیز در یکی از محلات بافت فرسوده شیراز یک مدرسه و سالن ورزشی افتتاح شد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تأکید کرد: تأمین سرانه‌های خدماتی در محلات فرسوده با مشارکت شهرداری، نهاد‌های دولتی، مردم و خیرین صورت می‌گیرد که علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی، به رونق ساخت‌وساز و تأمین مسکن نیز کمک می‌کند.

گلپایگانی همچنین از مرمت چند خانه تاریخی و باغ ایلخانی در شیراز با همکاری بخش خصوصی خبر داد و گفت: دولت در این مسیر ضمن کمک به تأمین زمین و تسهیل صدور پروانه، با ارائه تسهیلات و مشوق‌هایی نظیر افزایش تراکم، زمینه را برای نوسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده فراهم کرده است.