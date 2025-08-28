به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سید علی ترابی در جریان بازدید رییس کل دادگستری استان از وضعیت این طرح با اشاره به معطلی چند ساله و بلاتکلیفی بخشی از این جاده که مسدود شده است خواستار بررسی و رفع تکلیف و ایمن سازی جاده شد.

وی همچنین در ادامه بخشی از مشکلات شهرستان در حوزه‌های مختلف را تشریح و بر تخصیص اعتبارات لازم و رفع مشکلات موجود تاکید نمود.

فرمانداراشنویه، حذف نقطه حادثه خیز پیچ گل ماوران، نصب نیوجرسی در سه راهی شهرک صنعتی بطرف شاهوانه، ایمن سازی محور‌های مواصلاتی، استقرار پلیس راه در شهرستان مهمترین اولویت‌های حوزه راه شهرستان عنوان کرد.

به گفته وی در حوزه آب و فاضلاب نیز حفر دو حلقه چاه شهری و رفع مشکل تنش آبی در روستا‌های گل ماوران، سه کانی، ملا عیسی، لولکان، کانی رش، سنگان، علی آباد، نلیوان، حسن نوران، گندویلا، چشمه گل، سنگر و شیوه بیرو و تامین اعتبار تاسیسات فاضلاب اشنویه در دستور کار است.

ترابی درادامه در حوزه آموزشی، اتمام پروژه‌های نیمه تمام شهرستان، سنگان، حسن اباد، ده شمس، شبانه روزی اغبلاغ، ۱۲ کلاسه احمدی و ایجاد شعبه شورای حل اختلاف در نالوس بخشی را ازمطالبات شهرستان به عنوان احقاق حقوق عامه مطرح کرد.