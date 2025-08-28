حماسه آفرینی ۲ کوهنورد کهگیلویهوبویراحمدی بر بام ایران
علی داوری و محمد نیکمراد، دو کوهنورد اهل کهگیلویه و بویراحمد، موفق به ثبت رکوردی جدید در عرصه کوهنوردی استقامتی کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این دو ورزشکار روز چهارشنبه توانستند در مدت زمان ۱۶ ساعت و ۸ دقیقه، چهار بار و از چهار جبهه اصلی (شمالی، جنوبی، شرقی و غربی) به قله دماوند بام ایران صعود کنند.
این دستاورد ورزشی شامل مجموع صعود عمودی بیش از ۸ هزار متر بود که از نظر فیزیکی مشابه صعود به قله اورست از سطح دریا در کمتر از یک شبانهروز است.
یکی از این دو کوهنورد، در خصوص این صعود گفت: هدف ما سنجش تواناییها و اجرای یک برنامه دقیق و حسابشده بر روی نماد ملی کوهستانهای ایران بود.
علی داوری، افزود: این موفقیت نتیجه ماهها تمرین و برنامهریزی تیمی است و خوشحالیم که توانستیم آن را با موفقیت به پایان برسانیم.
این کوهنورد همچنین گفت: من این صعود را به فردوسی بزرگ تقدیم میکنم. چرا که در طول ۴ بار بالا رفتن و پایین آمدن از قله، به ابیات شاهنامه درباره زندانی کردن ضحاک به دست فریدون، در غاری در دل دماوند فکر میکردم:
بیآورد ضحاک را، چون نَونَد
به کوه دماوند کردش به بند
به کوه اندرون تنگ جایش گُزید
نگه کرد غاری، بُنش ناپدید.»
مدیرکل ورزش و جوانان استان با تقدیر از تلاشهای علی داوری و محمد نیکمراد، گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان همواره در کنار ورزشکاران سختکوش و افتخارآفرین خواهد بود.
مجید پارسایی افزود: ثبت چنین رکوردهایی بیانگر ظرفیتهای کمنظیر جوانان این دیار در سطح ملی و بینالمللی است.
این دو کوهنورد در تیر ماه امسال نیز ۴۶ قله بالای ۴۰۰۰ متر خطالرأس رشتهکوه دنا را طی ۶۴ ساعت بدون وقفه ثبت کرده بودند و مورد تقدیر و حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان قرار گرفتند.
این نوع ثبت رکورد در استانداردهای کوهنوردی جهانی با عنوان «سریعترین زمان ثبتشده» یا FKT (Fastest Known Time) شناخته میشود و یکی از معتبرترین و چالشیترین شاخهها در ورزشهای استقامتی کوهستان به شمار میرود.
در این چارچوب، بهترین ورزشکاران جهان تلاش میکنند تا بر روی مسیرهای نمادین و مهم، سریعترین زمان ممکن را ثبت کنند.
این دو ورزشکار کهگیلویه و بویراحمدی با ثبت زمان ۱۶ ساعت و ۸ دقیقه، چهار با صعود از چهار جبهه شمالی، جنوبی و شرقی و غربی دماوند، نام ایران را در این حوزه تخصصی مطرح کردهاند.
