پخش زنده
امروز: -
وزیر نیرو گفت: ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان به بهرهبرداری رسید که اغلب این نیروگاهها ۳ مگاواتی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «عباس علیآبادی» در مراسم افتتاح طرحهای صنعت آب و برق همزمان با هفته دولت گفت: براساس پویش «ایران آباد» امروز ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان به بهرهبرداری رسید که اغلب این نیروگاهها ۳ مگاواتی است.
وی افزود: ۸۵۴ نیروگاه خورشیدی در مقیاسهای ۱۰ و ۲۰ مگاواتی و حتی ۲۰۰۰ مگاواتی در حال اجرا بود که در نوع خود قابل توجه است.
وزیر نیرو با اشاره به برنامهریزی برای آغاز عملیات ۲۶۶ پروژه برق بیان کرد: یکی از این طر ح ها پروژه بزرگ نیروگاه خورشیدی ۲۰۰۰ مگاواتی به ارزش ۲۶۸ همت بوده که با استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای فنی و دانشی کشور است.
علیآبادی گفت: عملیات اجرایی ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در بوشهر آغاز شده است.