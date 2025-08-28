به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «عباس علی‌آبادی» در مراسم افتتاح طرح‌های صنعت آب و برق همزمان با هفته دولت گفت: براساس پویش «ایران آباد» امروز ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان به بهره‌برداری رسید که اغلب این نیروگاه‌ها ۳ مگاواتی است.

وی افزود: ۸۵۴ نیروگاه خورشیدی در مقیاس‌های ۱۰ و ۲۰ مگاواتی و حتی ۲۰۰۰ مگاواتی در حال اجرا بود که در نوع خود قابل توجه است.

وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات ۲۶۶ پروژه برق بیان کرد: یکی از این طر ح ها پروژه بزرگ نیروگاه خورشیدی ۲۰۰۰ مگاواتی به ارزش ۲۶۸ همت بوده که با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فنی و دانشی کشور است.

علی‌آبادی گفت: عملیات اجرایی ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در بوشهر آغاز شده است.