به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار نقاب، در افتتاح یکی از طرح های شاخص شهری گفت: خیابان شهید خان محمد نقابی به طول ۳۶۰ متر که بیش از ۲۰ سال مسدود بود، پس از مشکلات حقوقی و با همکاری شورای شهر و کمیته انطباق و توافق با مالکین، سرانجام بازگشایی و پس از جدول‌گذاری، در تیرماه امسال آسفالت و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

علی کریم‌آبادی افزود: این مسیر که یکی از محور‌های پرتردد شهر است، به کاهش ترافیک و توسعه فعالیت‌های تجاری کمک شایانی کرده و مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی شهرداری نقاب در بازه زمانی هفته دولت سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ ادامه داد: در این مدت، جدول‌گذاری‌های متعددی در سطح شهر انجام شد که شامل امام رضای ۳۷ به طول ۳۶۰ متر، خیابان کوثر با ۹۰۰ متر و خیابان جانباز با ۶۰۰ متر بوده و مجموعاً ۳ میلیارد تومان هزینه به همراه داشته است.

کریم آبادی به احداث ساختمان آتش‌نشانی به مساحت ۱۷۰ متر مربع با اعتبار ۴ میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: در زمینه بهسازی معابر شهری، شهرداری نقاب ۴۰ هزار متر مربع آسفالت‌ریزی با مصرف ۵ هزار تن آسفالت در خیابان‌های فرعی سجاد، شهید باقری، باهنر، رجایی ۱۱، ثبت اسناد، مصطفی خمینی، امام رضای ۸۳ و ۷۶ انجام داده که مجموعاً ۱۵ میلیارد تومان هزینه داشته است.

شهردار نقاب در پایان به کفپوش‌گذاری معابر شهر و پارک مشاهیر به مساحت ۲ هزار متر مربع با اعتبار ۱.۵ میلیارد تومان نیز اشاره کرد و افزود: این طرح ها با هدف ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان، توسعه شهر و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای آینده نقاب صورت گرفته و با جدیت ادامه خواهد یافت.