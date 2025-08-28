به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، امروز در آزادشهر ۱۱۹ طرح عمرانی، اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۸۰۱ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۱۶۸ نفر به بهره برداری رسید.

افتتاح ۱۰۶ واحد نهضت ملی مسکن آزادشهر، افتتاح شرکت کابل سازان آیسودا و افتتاح متمرکز طرح‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان با اعتبار ۱۰۴۱ میلیارد تومان در آزادشهر افتتاح شد.

همچنین آیین متمرکز اهداء ۳ هزار و ۵۹۶ جلد سند مالکیت روستایی استان از برنامه‌های امروز افتتاح طرح‌های شهرستان آزادشهر بوده است.