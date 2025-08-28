پخش زنده
مراسم افتتاحیه متمرکز پروژههای عمرانی،اقتصادی شهرستان آزادشهر با حضور دکتر طهماسبی استاندار گلستان در آزادشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، امروز در آزادشهر ۱۱۹ طرح عمرانی، اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۸۰۱ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۱۶۸ نفر به بهره برداری رسید.
افتتاح ۱۰۶ واحد نهضت ملی مسکن آزادشهر، افتتاح شرکت کابل سازان آیسودا و افتتاح متمرکز طرحهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان با اعتبار ۱۰۴۱ میلیارد تومان در آزادشهر افتتاح شد.
همچنین آیین متمرکز اهداء ۳ هزار و ۵۹۶ جلد سند مالکیت روستایی استان از برنامههای امروز افتتاح طرحهای شهرستان آزادشهر بوده است.