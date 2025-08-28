نشست فعالان حوزه فاوا و شرکت‌های دانش‌بنیان آذربایجان‌غربی با وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات در ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نشست فعالان حوزه فاوا و شرکت‌های دانش‌بنیان استان صبح امروز با حضور سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

در این نشست روسای شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان این حوزه به بیان مسائل و مشکلات و راهکارهای پیشنهادی خود پرداختند.

در این نشست همچنین ۴ تفاهم‌نامه حوزه ICT امضا و از نفر اول پروژه ایران دیجیتال، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و استاندار آذربایجان‌غربی تجلیل شد.