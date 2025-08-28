پخش زنده
همزمان با هفته دولت ۱۰ طرح عمرانی و خدماتی با مجموع اعتبار ۳۷ میلیارد تومان در شهر فاضلآباد بخش کمالان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مهیایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان گفت: در هفته دولت امسال، در مجموع ۱۶/۶ دهم همت اعتبار در قالب یک هزار و ۸۵۰ طرح در استان گلستان افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
وی افزود: از این میزان، سهم شهرداریهای استان یکهزار و ۴۰ میلیارد تومان در قالب ۲۲۳ طرح است که سهم شهرداری فاضلآباد ۳۷ میلیارد تومان برآورد شده است.
به گفته وی، عملیات اجرایی پمپ بنزین شهر فاضلآباد با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان، طی یک سال تکمیل و آماده بهرهبرداری خواهد شد.
گفتنی است خدمات این جایگاه سوخت، سالانه به تردد بیش از ۲۰ میلیون زائر مسیر مشهد مقدس کمک شایانی خواهد کرد.