\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u061b \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0637\u0631\u062d \u0639\u0645\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0627\u0634\u062a\u063a\u0627\u0644 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f2 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0645\u0633\u062a\u0642\u06cc\u0645 \u0648 \u063a\u06cc\u0631\u0645\u0633\u062a\u0642\u06cc\u0645 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n