به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرآب وفاضلاب بویین میاندشت با اشاره به اینکه روستای هندوکش با کمبود آب مواجه است، گفت: برای رفع کمبود آب آشامیدنی روستا سال گذشته یک حلقه چاه جدید حفر شد، و هم اکنون نیز عملیات اجرای خط انتقال آب از چاه به طول ۲۱۰۰ متر با هزینه ۲۲ میلیارد ریال آغاز شده است.

داوود باتوانی افزود: قرارداد اجرای شبکه برق نیز به ارزش ۲۶ میلیاردریال بسته شده و بزودی برق رسانی به چاه جدید آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه برای تجهیز این چاه اعتباری بیش از ۲۰ میلیاردریال نیاز است، افزود: با تامین اعتبار و راه اندازی این چاه ۴ لیتر برثانیه آب به شبکه آبرسانی روستا اضافه می‌شود.

روستای هندوکش با ۷۰۰ نفر جمعیت در شمال غربی بویین میاندشت واقع شده است.