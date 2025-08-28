پخش زنده
عملیات اجرای خط انتقال آب به روستای هندوکش بویین میاندشت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرآب وفاضلاب بویین میاندشت با اشاره به اینکه روستای هندوکش با کمبود آب مواجه است، گفت: برای رفع کمبود آب آشامیدنی روستا سال گذشته یک حلقه چاه جدید حفر شد، و هم اکنون نیز عملیات اجرای خط انتقال آب از چاه به طول ۲۱۰۰ متر با هزینه ۲۲ میلیارد ریال آغاز شده است.
داوود باتوانی افزود: قرارداد اجرای شبکه برق نیز به ارزش ۲۶ میلیاردریال بسته شده و بزودی برق رسانی به چاه جدید آغاز میشود.
وی با بیان اینکه برای تجهیز این چاه اعتباری بیش از ۲۰ میلیاردریال نیاز است، افزود: با تامین اعتبار و راه اندازی این چاه ۴ لیتر برثانیه آب به شبکه آبرسانی روستا اضافه میشود.
روستای هندوکش با ۷۰۰ نفر جمعیت در شمال غربی بویین میاندشت واقع شده است.