سخنگوی دفاع شهری غزه اعلام کرد: نظامیان رژیم صهیونیستی از اوایل آگوست (حدود ۱۰ مرداد) بیش از ۱۵۰۰ ساختمان مسکونی را به طور کامل در شهرک الزیتون در جنوب شرقی شهر غزه تخریب کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی آناتولی ترکیه،«محمود بصل» سخنگوی دفاع شهری غزه گفت: شهرک جبالیا در شمال نوار غزه نیز شرایط مشابهی را تحت بمباران و انفجار تجربه میکند.
وی تصریح کرد: از زمان آغاز عملیات زمینی اسرائیل در ۶ آگوست (۱۵ مرداد) بیش از ۱۵۰۰ ساختمان در شهرک الزیتون به طور کامل تخریب شده است. وی خاطر نشان کرد: بخش جنوبی شهرک الزیتون کاملاً با خاک یکسان شده و هیچ ساختمانی در آن باقی نمانده است.
محمود بصل افزود: نظامیان اسرائیل از ماشین آلات سنگین از جمله بیل مکانیکی و همچنین رباتهای بمبگذاری شده با میانگین ۷ عملیات انفجاری در روز استفاده میکند. علاوه بر آن، پهپادهایی از نوع «کوادکوپتر» مواد منفجره را بر روی پشت بام خانهها پرتاب میکنند که این اقدامات حجم تخریب را دوچندان کرده است.
وی افزود: حدود ۸۰ درصد از ساکنان این شهرک به غرب یا شمال شهر غزه کوچ کرده اند. نظامیان اسرائیل از ابتدای آگوست حمله گسترده ای را به شهرک الزیتون آغاز کرده است که شامل تخریب منازل با استفاده از رباتهای بمب گذاری شده، گلوله باران توپخانهای، تیراندازی بیرویه و کوچاندن اجباری بوده است. این اقدامات بخشی از طرح اسرائیل برای اشغال مجدد بخشهای باقیمانده از نوار غزه است. کابینه کوچک امنیتی اسرائیل در ۸ آگوست طرحی را که به دست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر ارائه شده بود برای اشغال کامل تدریجی غزه با شروع از شهر غزه تصویب کرد. این حملات در حالی ادامه دارد که وضعیت انسانی در سراسر نوار غزه فاجعه بار است و خدمات اولیه به شدت کمبود دارند.
تحلیل تصاویر ماهوارهای در «آدی بن نون» از مرکز سامانههای اطلاعات جغرافیایی در دانشگاه عبری زبان نشان میدهد که دست کم ۳۶ هزار ساختمان در شهر غزه یعنی حدود ۸۰ درصد از کل ساختمانهای موجود به علت جنگ ۲۳ ماهه اسرائیل تخریب شدهاند.
محمود بصل در ادامه این مطلب افزود: وضعیت در شهرکهای جبالیا وجبالیا النزلة در شمال نوار غزه به همان اندازه در شهرک الزیتون وخیم است. این در حالی است که اسرائیل به گلوله باران توپخانهای وحملات هوایی خود ادامه میدهد و رباتهای بمبگذاری شده را وارد میکند، بدون اینکه پیشرفت زمینی با خودروهای نظامی داشته باشد.
وی با اشاره به وضعیت انسانی فاجعه بار در غزه گفت:سامانه دفاع شهری به طور کامل از کار افتاده است و کمبود شدید در خدمات بهداشتی وامدادی وجود دارد وهیچ سرپناه یا مکان امنی برای آوارگان وجود ندارد.
بصل صحبتهای اسرائیل درباره مناطق خالی برای آوارگان را یک دروغ خواند و گفت: پس از هدف قرار دادن بیمارستان ناصر در خان یونس «جنوب» واردوگاه آوارگان در شرق بیمارستان شهدای الاقصی در دیرالبلح «مرکز» ورفح «جنوب» به طور کامل تحت کنترل اسرائیل است،چگونه میتوان مکانهای امنی وجود داشته باشد. شمال شهر غزه شاهد موج جدیدی از کوچ اجباری است زیرا نظامیان اسرائیل بمباران خود را شدت بخشیده و به فلسطینیان اخطار تخلیه داده که این بخشی از طرح آن برای اشغال مجدد شهر است.خبرنگار آناتولی روز چهارشنبه گزارش داد: ده ها خانواده خانههای خود را در منطقه جبالیا النزلة ترک کردهاند.
نظامیان اسرائیل اعلام کردند: یک گردان مهندسی جدید وابسته به تیپ «گفعاتی» را تأسیس کرده و آنرا به نیروهای نظامیان در عملیات نظامی خود در شهرک جبالیا ملحق کرده است. سازمانهای وابسته به سازمان ملل در بیانیهای مشترک در ۲۲ آگوست هشدار دادند که حمله به شهر غزه درد ورنج فلسطینیان گرسنه را دوچندان خواهد کرد.