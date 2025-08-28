به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرنگی کاران خوزستانی که در مسابقات جهانی خوش درخشیدند، مورد استقبال پرشور مردم شهرستان ایذه قرار گرفتند.

تیم ملی کشورمان با کسب یک مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز برای ششمین بار بعنوان قهرمانی رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان جهان در کشور بلغارستان دست یافت که ورزشکاران خوزستانی با کسب ۱ طلا، دو نفره سهم تعیین کننده‌ای در قهرمانی کشورمان داشتند.

در این رقابت‌ها محمدهادی صیدی موفق به کسب نشان طلا و اهورا بویری و پیام احمدی توانستند دو نشان نقره برای کشورمان بدست بیاورند.

در رده بندی تیمی ایران با اقتدار و با ۱۱۷ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و تیم‌های ارمنستان با ۹۸ امتیاز و آذربایجان با ۹۰ امتیاز دوم و سوم شدند.